Reinhard Purz übernimmt beim FSV II

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Trainerwechsel beim FSV Bernau II. Der bisherige Trainer des Kreisoberliga-Teams, Thomas Neumann, hatte nach der 0:4-Klatsche gegen TuS Sachsenhausen II am Sonnabend seinen Rücktritt erklärt. Unter Neumann war das Team von Rang vier (7. Spieltag) bis auf dem aktuellen zwölften Platz gerutscht. Nun soll es ein alter Bekannter richten: Reinhard Purz.

Der 62-jährige Versicherungskaufmann ist Fußballer durch und durch. Als Schüler schnürte er die Fußballschuhe für Energie Cottbus, besuchte deren Sportschule. Doch mit 18 Jahren zwang ihn eine Verletzung dazu, die aktive Laufbahn zu beenden. Noch im selben Jahr schulte Purz um, machte seine Schiedsrichter-Lizenz. Mit 25 Jahren war er bereits in der DDR-Oberliga, was der heutigen Bundesliga entspricht, mit der Pfeife unterwegs und auch bei 24 Europacup-Spielen dabei.

Zwölf Jahre war Reinhard Purz außerdem Präsident bei Lichtenberg 47, wurde dann Trainer. Mehr oder weniger durch Zufall. Der Weißenseer FC war viermal hintereinander abgestiegen, brauchte einen Übungsleiter. "Könntest du nicht vielleicht..." wurde er damals gefragt. Purz konnte und führte den Verein wieder in die Bezirksliga. Danach wechselte er zum BSV Oranke, die damals in der Berliner Landesliga spielte.

Nach seinem Umzug von Berlin nach Bernau fand Reinhard Purz beim FSV Bernau seine fußballerische Heimat. Und hier wurde er am Wochenende wieder gefragt: "Könntest du nicht vielleicht...". Schließlich war er von 2007 bis 2014 bereits Trainer der Zweiten. Reinhard Purz konnte. Am Dienstagabend wurde er dem Team vorgestellt. "Die meisten kenne ich ja noch", sagt er lachend. Was er verändern will, um das Team wieder aus der Krise zu führen? "Ich möchte wieder eine Mannschaft formen. Viele Spieler haben aufgehört oder sind auf dem Absprung. Das ist schade. Im zwischenmenschlichen Bereich ist da einiges passiert, was nicht so schön war. Aber das lag nicht nur am Trainer. Die haben einfach nicht zueinandergefunden."

Bis zum Saisonende soll der 62-Jährige das Team jetzt führen. "Danach sehen wir weiter."