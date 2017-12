Gelungener Jahresausklang der SG Zechin

Karsten Glatzer

Arnsdorf (MOZ) Für die Verbandsliga-Classic-Kegler der SG Zechin startete die Rückrunde mit dem Gastspiel beim SV Arnsdorf in Oberspreewald-Lausitz. Kein leichtes Unterfangen, hatten doch die Zechiner bereits das Hinspiel verloren. Diesmal überraschten die Oderbrücher mit einem 4:4-Teilerfolg.

Dieser Jahres-Ausklang darf sich fraglos sehen lassen: Die Akteure der SG Zechin, die sich nach äußerst holprigem Saisonstart gefangen und mittlerweile auf den fünften Tabellenplatz gerobbt haben, brachten den aktuellen Tabellen SV Arnsdorf ins Wanken. Allein: Gefallen sind die Gastgeber dann doch nicht.

Die Heimtruppe hatte sich in der gesamten Hinspielserie auf der heimischen Anlage keinerlei Blöße gegeben, sprich alle Kontrahenten mit einer Niederlage im Gepäck auf die Heimreise geschickt, und gingen durchaus favorisiert in die Begegnung. Die Oderbrücher standen dementsprechend vor der wenig beneidenswerten Aufgabe, der beeindruckenden Heimserie der Gastgeber "Paroli zu bieten" und nach Möglichkeit etwas Zählbares für das Gesamtklassement zu ergattern. Und das taten das Zechiner Sextett mit Bravour. In einem allemal sehenswerten Spiel mit einem fulminanten Schlussspurt der Gäste, gelang ein 4:4-Unentschieden bei einem Stand von 3238:3282 Holz. Diesmal erspielten die Zechiner mehr Gesamtholz, mussten sich aber in vier Direktduellen geschlagen geben.

Im ersten Durchgang ließen die Zechiner Greens, trotz eines gelungenen Starts, noch beide Mannschaftspunkte liegen. Es gingen Thomas Buchholz (563 Holz) und Andy Seidemann (545) als Startduo in die Partie. Nach der ersten Bahn zeigten die Zechiner, dass sie die Arnsdorfer Heimserie knacken wollten. Buchholz erspielte eine 150er und Seidemann eine überragende 164er Bahn. Daher war Arnsdorf entsprechend gewarnt und setzte in den folgenden Sätzen die Akzente zur Gegenwehr. So bezwang Maik Andersson (569) bei 2:2-Satzgleichheit Buchholz knapp durch das höhere Gesamtresultat. Seidemann entpuppte sich als tragischer Held der Partie. Obwohl er das höhere Ergebnis gegen die Kombinationen aus Toni Hertwig und Heiko Adam (519) erreichte, verlor er das Duell durch zu wenig errungene Satzpunkte (1:3). Damit gerieten die Gäste mit 0:2 in Rückstand, führten aber in den Gesamtholz.

Im zweiten Durchgang ereilte Karsten Glatzer (537) dasselbe Schicksal wie seinen Vorgängern. Ihm gelang ein perfekter Start ins Duell gegen einen stark aufspielenden Marcel Zinke (567) mit einer 150er Bahn. Aber dann reichte es nicht mehr, um mit Zinke mitzuhalten, der dann nochmal so richtig aufdrehte. Indes erwischte Kapitän Robert Lehmpfuhl einen gebrauchten Tag und erkannte schnell, dass es so nicht weitergehen kann. Er wurde durch Karsten Trabs ersetzt, der sich gegen Axel Theiss (506) behauptete. Das Zechiner Duo erkegelte zusammen 516 Holz. Damit führte Arnsdorf mit 3:1 und der Vorsprung der Greens in Sachen Holz war zudem auf Null geschmolzen.

Vorm letzten Durchgang standen die Vorzeichen also nicht wirklich günstig für die Oderbrücher. Dementsprechend machten sich Zechins Steffen Paulus (552) und Marco Specht (569) ans Werk. Sie nahmen es mit dem bisher besten Heimakteur Nico Jurisch (551) und mit Torsten Poesch (526) auf. In den ersten beiden Sätzen musste sich Paulus gegen Jurisch geschlagen geben. Nachdem Seitenwechsel drehte der Zechiner auf und bot ihm die Stirn. Im Gesamtergebnis mit einem Kegel mehr, aber in den Sätzen mit 3:1 hinten, musste Paulus den Zähler doch noch abgeben. Specht hingegen zeigte ebenso eine tolle Leistung und konnte sich, trotz einer vermasselten zweiten Bahn, deutlich gegen Poesch behaupten.

Somit errangen die Zechiner Classic-Kegler ein Unentschieden und erzielten damit einen wichtigen Zähler. Nun steht erst einmal die Winterpause an, um dann im neuen Jahr ausgeruht wieder anzugreifen.