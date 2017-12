Mietpreisbremse wirkt sich aus

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Nach einer Datenerhebung des Immobilienportals Immowelt hat die Mietpreisbremse in Falkensee offenbar Wirkung gezeigt, zumindest ein wenig. Die Mietsteigerung fällt jedenfalls etwas geringer aus als noch vor Jahren.

Die Mietpreisbremse soll bekanntermaßen dafür sorgen, dass in angespannten Wohnlagen die Mieten nur maßvoll steigen. So lautet die Idealvorstellung. In Falkensee sind die Mieten der Statistik zufolge langsamer gestiegen als vor der Einführung der Mietpreisbremse. Während in Oranienburg der Unterschied am größten ist, zwischen 2013 und 2015 betrug der Anstieg noch 19 Prozent, von 2015 auf 2017 waren es noch vier Prozent, sind bis 2015 die Mieten um 14 Prozent und ab 2016 um elf Prozent gestiegen. Im Vergleich zu Oranienburg (8,30 Euro) oder Bernau (7,50 Euro)sind die Mieten aber höher. 8,90 Euro pro Quadratmeter sind im ersten bis dritten Quartal dieses Jahres bislang im Schnitt in der Gartenstadt zu berappen gewesen. Potsdam (9,40 Euro) und Teltow (9,50 Euro) als weitere Vergleichsorte der fünf ausgewählten Städte sind dagegen teurer.

Obgleich das Berliner Landgericht diese für verfassungswidrig hält und das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt hat, zeichnet sich dieserorts eine Richtung ab, die wohl erkennbar zu einer Verbesserung geführt hat. Als Datenbasis wurden laut Angaben von Immowelt 7.060 Mietswohnungen und -häuser, die in den angegebenen Zeiträumen und Städten auf der Internetseite des Unternehmen angeboten wurden. Die Mietpreise spiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.