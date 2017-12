Vertauenssache Weihnachtsbaum

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Tannen und Fichten aus heimischen Schonungen, aus Dänemark und Polen: Wer in Eisenhüttenstadt einen Weihnachtsbaum kaufen will, hat die Qual der Wahl. Allein an fünf extra Verkaufsständen werden Nadelgehölze angeboten. Am beliebtesten ist die Nordmanntanne.

Der Weihnachtsbaumverkauf scheint Vertrauenssache zu sein: "Ja, es gibt viele Stammkunden", stellt Karsten Richau, Mitarbeiter der Forstbaumschule Gerwin aus Dreschvitz (Rügen), fest. Er kann es beurteilen. Denn schon seit vielen Jahren betreut er den Weihnachtsbaumstand am City-Center. Und manch Kunde scheint sogar irritiert, wenn er mal nicht so auftritt, wie jeder ihn kennt: mit Hut. "Letzthin sprach mich einer an und sagte, sonst sei ein großer Mann mit Hut hier", sagte Ristau, als er die Kopfbedeckung einmal abgenommen hatte. Verkauft werden Bäume, die auf Flächen der Forstbaumschule gewachsen sind, unter anderem auf Rügen: Blau- und Rotfichten sowie Nordmanntannen. Ristau merkt an, was auf der Rundreise zu den Baumverkaufsstellen in Eisenhüttenstadt immer wieder zu hören ist: Vor allem die Nordmanntanne kommt in die Wohnstuben der Eisenhüttenstädter. Und der Verkäufer stellt fest: "Die Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahre nicht verändert." So kostet zum Beispiel die Nordmanntanne 16 Euro pro Meter, die Rotfichte acht Euro pro Meter. Geöffnet ist der Stand ab 9 Uhr bis in die Abendstunden, unter anderem auch am verkaufsoffenen Sonntag. Bis 23. Dezember kann man sich noch Bäume aussuchen.

Auf einem kleinen Areal vor der Tankstelle an der Beeskower Straße/Ecke Am Gewerbepark steht Kerstin Hinze vom Hof Aldag. Viele kennen sie als freundliche Verkäuferin, die im Sommer Erdbeeren in der Lindenallee verkauft. Kein Wunder, dass nun auch Sommer-Kunden zu ihr zum Weihnachtsbaumverkauf kommen. Im Angebot sind Kiefern, Rot- und Blaufichten sowie Nordmanntannen von einer Plantage in der Region, "frisch geschlagen", wie Kerstin Hinze betont. Die Preise sind unterschiedlich. Für einen Meter Nordmanntanne zahlt man 18 Euro, danach geht die Staffelung in zehn Zentimeter-Schritten weiter. "Ich bin hier von 8.30 bis 17.30 Uhr vor Ort, sonnabends bis 12 Uhr", sagt die Verkäuferin. Voraussichtlich auch noch am 23. Dezember bis 14 Uhr. Von der Größe her bevorzugen Kunden Exemplare zwischen 1,50 bis 1,80 Meter. Wer einen besonderes prächtigen Baum haben will, wird bei Aldag auch fündig. "Wir bieten auch Bäume bis sieben Meter an, das aber nur auf Bestellung", sagt die Verkäuferin.

Stammkunden trifft auch Sandra Gundske jedes Jahr wieder, wenn sie ihren Verkaufsstand bei Marktkauf öffnet. Sie bietet täglich ab 9 Uhr ausschließlich Nordmanntannen aus Dänemark an, die ab 11,90 Euro je Größe zu haben sind. Die Plantagen werden vorher besucht. Geöffnet hat sie ab 9 Uhr. Der Stand ist maximal bis 23. Dezember zu finden.

"90 Prozent Stammkunden", schätzt der Verkäufer am Stand bei Kaufland. Die Bäume dort, Blau- und Rotfichten und natürlich Nordmanntannen kommen aus Deutschland und Dänemark. Die Nordmanntanne kostet von 12,99 Euro (1,10 bis 1,50 Meter), über 21,99 (1,60 bis 2,10 Meter) bis 26,99 Euro (ab 2,30 Meter). Der Stand steht bis 23. Dezember, 20 Uhr, ist auch sonntags geöffnet.

Nordmanntannen aus Polen gibt es auf dem Areal an der Fürstenberger Spitze an der Frankfurter Straße. Sie kosten zwischen 14 und 22 Euro. Verkauft wird von 9 bis 13 Uhr.