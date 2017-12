LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gartenanlagen sind vor allem in den Wintermonaten immer wieder Ziel von Einbrechern, so auch in jüngster Vergangenheit. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschafften sich Diebe in der Zeit vom Sonntag bis zum Dienstag gewaltsam Zugang in zwei Gartenhäuser.

In der Gartenanlage "Erlenhof" durchsuchten die Täter die Räume eines Bungalow sowie das Nebengelass. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bekleidung gestohlen, sagte eine Polizeisprecherin. In einem Bungalow im Neuzeller Landweg wurde das Inventar durchsucht und die Inneneinrichtung beschädigt. Erkenntnisse zu gestohlenen Gegenstände liegen noch nicht vor.

Der Gesamtschaden konnte nicht beziffert werden.