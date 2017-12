TSC-Jungs auf Platz eins

TSC

Strausberg/Erkner (tsc) Zu den diesjährigen Landesmeisterschaften Mannschaft Turnen lud der Märkische Turnerbund nach Erkner ein. Der TSC Strausberg nahm mit zwei Mannschaften, jeweils eine im weiblichen und eine im männlichen Bereich, an diesem Wettkampf teil.

In zwei Durchgängen zeigten 158 Teilnehmer aus zwölf Vereinen des MTB ihre besten Leistungen. Leider können bei 20 weiblichen und zehn männlichen Mannschaften nicht alle auf dem Siegertreppchen stehen.

So kam es, dass Philip Schulz, Santiago Merkel, Eric Drenske, Gustav Seeger, Jakob Roggenbuck und Jonas Stassiuk mit sehr guten Leistungen an allen sechs Geräten und trotz starker Konkurrenz sich den Landesmeistertitel bei den Kindern im männlichen Bereich sichern konnten. Sie gewannen vor dem TuS Klingetal und dem TSV Falkensee.

Die Mannschaft der Mädchen wurde durch Meike Kiesewetter, Selina Schulz, Jette Salewski und Alicia Kaddatz der Leistungsklasse 3 und Noomi Rohrberg und Mathilda Sudau der LK 4 gestellt.

In den Wettkampf starteten die Mädchen mit dem "Zitter-Balken", der dieses Mal für die Strausberger Turnerinnen seinem Namen gerecht wurde. Lediglich Noomi Rohrberg behielt die Nerven und zeigte eine sichere Kür. Am Boden und Sprung konnten die Turnerinnen ihr Leistungsvermögen abrufen. Leider gelang es Alicia Kaddatz am Stufenbarren noch nicht, ihre vollwertige Übung durchzuturnen. Die Mädchen bewiesen trotz allem großen Kampf- und Teamgeist und wurden durch die mit angereisten Ersatz-Turnerinnen unterstützt. Belohnen konnten sich die Turnerinnen dann mit einem achten Platz.

Außerdem bekam der TSC Strausberg für den Bereich der Turn-Talent-Schule Nachwuchs männlich, vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) und dem Landessportbund Brandenburg (LSB) die erneute Bestätigung als Landesstützpunkt für das nächste Jahr überreicht.