Gute Fürstenwalder Bilanz

Roland Hanke / Renee Freyer

Berlin (MOZ) Sieg und Niederlage in der Schülerklasse gab es für ein Duo des BC Fürstenwalde bei der Boxnacht in Berlin-Lichtenberg. Zum Einsatz in dem mit 20 Kämpfen stattfindenden Event kamen Ilja Schmitko und Alexander Lich.

Nach zwei gewonnenen Turnieren in Roßwein und Bad Langensalza zeigte sich Ilja Schmitko auch in Berlin prima. Er gewann nun gegen David Gänge (Zittau). "Ilja befolgte die Anweisungen, aus einer kontrollierten Offensive Gegenangriffe zu starten. Somit gewann er klar nach Punkten", freut sich Trainer Renee Freyer.

Abwechselnd waren die Vorteile im Kampf zwischen Alex Lich und dem Berliner Sofjan Ajeti. Der Endspurt des Fürstenwalders, durch Gewinn der 3.Runde, kam zu spät. Der Lichtenberger gewann knapp.

Der Deutsche Meister der U17, Nabil Stein, nahm an den Internationalen Deutschen Meisterschaften der U18 in Köln teil. Der Fürstenwalder zeigte einen ordentlichen Viertelfinalkampf, blieb aber ohne Medaille. "Es war schon eine Umstellung mit der verlängerten Kampfzeit von dreimal drei Minuten und einer höheren Altersklasse", sagt Nabil selbst. Nun heißt es für ihn, noch fleißiger zu trainieren.

Mit vier Siegen und drei Niederlagen kehrte BC-Trainer Andre Schumacher vom stark besetzten Turnier aus Bad Langensalza zurück. Umstritten verlor Moussa Kassab gegen den schwereren Artur Pfeifer aus Leinefeld (Thüringen). Der Niedersachse Maxim Schedel wurde seiner Favoritenrolle mit einem Sieg gegen Alex Lich gerecht. Der Fürstenwalder hatte nur die Hälfte an Kämpfen wie sein Kontrahent. Nach einem starken Halbfinalsieg musste Isnaur Alimkhanov gegen den Leinefelder Holger Schwarzkopf ran, unterlag dem Bayern, der bisher alle seine zwölf Kämpfe gewann.

Turniersieger wurde Akhmed Akhmatov mit einem überlegenen Finalsieg in der 1.Runde. Ilja Schmitko bezwang im Finale den Einheimischen Leuchtmann. "Unser Jüngster und Leichteste zeigte die beste Fürstenwalder Turnierleistung", sagt Trainer Schumacher.