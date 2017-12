3,4 Millionen für den Stadtumbau

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow hat am Mittwoch Förderbescheide in Höhe von 3,4 Millionen Euro erhalten. Mit dem Geld sollen unter anderem barrierefreie Wohnungen, ein neuer Bildungscampus und die Sanierung des Alten Friedhofs unterstützt werden.

Lackfarbe blättert von den Wänden, Teile des Treppengeländers fehlen, auf dem staubigen Boden liegen Glassplitter, ein zerbeulter Briefkasten, eine alte Radkappe und anderer Unrat. Es ist zugig und kalt in dem alten Treppenhaus der Bahnhofstraße 33. Staatssekretärin Ines Jesse vom Infrastrukturministerium Brandenburg, Bürgermeister Frank Steffen, dessen Stellvertreterin Kerstin Bartelt, Kämmerer Steffen Schulze und der städtische Bauaufseher Jochen Nagel lassen nicht viel Zeit verstreichen und kommen gleich zur Sache. "Ein ungewöhnlicher Ort, einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3,4 Millionen entgegenzunehmen", bemerkt Steffen angesichts des baufälligen Ambientes.

Allein 1,7 Millionen Euro, die Hälfte der am Mittwoch überreichten Fördermittel, sind für das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" vorgesehen. Unter diesem Stichwort will die Stadt ab Frühjahr kommenden Jahres einen der letzten städtebaulichen Missstände in der Kernstadt beseitigten: Das leerstehende marode Wohnhaus Bahnhofstraße 33 soll ab März saniert werden. Geplant ist, in dem Gebäude 12 barrierefreie Wohnungen einzurichten. Das einst stattliche Haus wird auf der Hofseite einen Laubengang sowie einen Aufzug erhalten. Die gesamten Baukosten werden mit etwa drei Millionen Euro kalkuliert. Zusätzlich saniert die Stadt das über Eck angrenzende Wohnhaus Weststraße 18. Dort sollen zwei Wohnungen entstehen. Im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" soll ferner die weitere Sanierung der Burg kofinanziert werden.

Mit 1,2 Millionen Euro für das Programm "Soziale Stadt" hat die Staatssekretärin den zweitgrößten Posten am Mittwoch im Gepäck. In diesem Rahmen ist der Aufbau eines Bildungscampus im Fontane-Viertel geplant. Dazu zählen der Neubau eines Kitagebäudes und der weitere barrierefreie Um- und Ausbau der Fontane-Grundschule. Unter dem Programm "Soziale Stadt" ist ferner geplant, das alte Bahnhofsgebäude, das die Stadt im Frühjahr erwerben konnte, zu sanieren und es zu einem Treffpunkt für soziale Einrichtungen und Vereine umzuwandeln.

500 000 Euro sind der Stadt zugesagt für Projekte im Rahmen des erst in diesem Jahr gestarteten Förderprogramms "Zukunft Stadtgrün". Die Stadtverwaltung plant in diesem Zusammenhang, den Alten Friedhof hinter dem Alten Hospital (Seniorentreff Bumerang) als Park aufzuwerten. Bisher liegt die mit alten efeuberankten Bäumen garnierte Grünfläche, die etwa bis 1911 als Friedhof genutzt wurde und sogar eine Kapelle enthielt, brach.

Wie die Staatssekretärin bei der Übergabe der Fördermittel mitteilte, hat die Stadt seit 1991 insgesamt 42,5 Millionen Euro für die Städtebauförderung erhalten. Damit konnten schon zahlreiche Projekte umgesetzt werden. So unter anderem frühere Etappen der Burgsanierung, die Sanierung des Gebäudekomplexes Kupferschmiede, die Sanierung der Alten Schule und die Sanierung der Berliner Straße 16/17. Dort sind heute ein Pflegestützpunkt sowie das städtische Archiv untergebracht.