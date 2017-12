Junge Eltern erhalten Babymappe

LR Beeskow

Beeskow (MOZ) Heute findet in Beeskow die Begrüßung der Neugeborenen statt. Zu der Veranstaltung laden Bürgermeister Frank Steffen, und Stefan Kamenz von der Sparkasse Beeskow um 15 Uhr in die Stadtbibliothek ein. Den jungen Eltern wird ein kleiner Willkommensgruß überreicht. Für diesen Anlass stellt die Sparkasse eine "Babymappe" mit Informationsmaterialien und einem Spargeschenkgutschein im Wert von 10 Euro als Startguthaben bereit. Die Einlösung kann in jeder Sparkassengeschäftsstelle vorgenommen werden. Im Rahmen der bisher stattgefundenen 12 gemeinsamen Veranstaltungen wurden insgesamt 363 Eltern und ihre Babys begrüßt. Die Veranstaltung hat in Beeskow schon Tradition. Babybegrüßungen werden seit 2011 durchgeführt.