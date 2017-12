Wenn der Kunde nicht König ist

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Sven-Ove Liße ist Chef der Univer GmbH in Fürstenwalde. Im Frühjahr kaufte er im Autohaus König zwei Fiat-Nutzfahrzeuge. "Ich habe mich bewusst für ein Fürstenwalder Autohaus entschieden, um kurze Wege bei Reparatur und Wartung zu haben", sagt Liße. Doch diese Rechnung ging nicht auf.

Sven-Ove Liße ist sauer. Wobei das fast untertrieben ist. "Ich ärgere mich wahnsinnig", sagt der Unternehmer. Grund ist der aus Lißes Sicht mangelnde Service von Autohaus König in Fürstenwalde. Er spricht sogar von "arglistiger Täuschung".

2016 bestellte Liße zwei Nutzfahrzeuge bei König - einen Fiat Ducato, einen Talento. Zusammen knapp 60 000 Euro teuer. Im Frühjahr 2017 wurden die Neuwagen geliefert. Dann stand eine Durchsicht an. Der Talento-Bus wies Mängel auf. Liße wollte sie im Autohaus abarbeiten lassen. Doch das war nicht möglich. Er müsse nach Gosen, Hoppegarten oder Teltow fahren, habe es geheißen. Der Fürstenwalder ist empört. "Ich habe Neuwagen gekauft, da gehe ich davon aus, dass ich den Service vor Ort habe", sagt er. Das sei ein wichtiger Punkt bei der Kaufentscheidung gewesen. Immerhin binde jeder Weg zwei Leute. Sind die Wege weit, verschlingen sie auch viel Arbeitszeit. "Alles auf meine Kosten", betont Liße.

Beim Autokauf sei er mit keiner Silbe auf den eingeschränkten Service hingewiesen worden. "Wenn ich ein Auto bei einem Fiat-Vertragshändler kaufe, setze ich voraus, dass Wartung und Reparatur angeboten werden", sagt Liße. König habe aber nicht mal angeboten, einen Termin oder ein Leihfahrzeug an seinen Standorten in Gosen oder Hoppegarten zu organisieren.

400 000 bis 500 000 Kilometer sollen die Fiats in Lißes Firma für Straßen- und Städteausrüstungen laufen. "Alle 40 000 Kilometer steht eine Wartung an", denkt der Unternehmer voraus. Drei Transporter und zwei Pkw umfasst der Fuhrpark der Univer GmbH. "Jedes Fahrzeug muss jeden Tag rund 150 Kilometer laufen", verdeutlicht er.

Ein Anruf bei Fiat-Deutschland habe ergeben, dass es Vertragshändlern frei gestellt sei, welchen Service sie anbieten. Auf eine MOZ-Anfrage antwortete Fiat-Deutschland nicht.

Aus dem Fürstenwalder Autohaus König wurde an die Zentrale in Berlin verwiesen. Dort bestätigt Nuran Atacan aus dem Sekretariat der Geschäftsführung, "dass gewisse Reparaturen in unserer Filiale Fürstenwalde für diese Fahrzeuge nicht möglich sind". Weiter heißt es: "Wir werden in einem solchen Fall das Kraftfahrzeug in unsere Filiale Gosen oder Hoppegarten entsenden." Dieser Service wurde Sven-Ove Liße aber nicht angeboten.

Gängige Praxis scheint das bei Autohäusern nicht zu sein. "Das ist nicht korrekt. Das macht man nicht mit Kunden", sagt etwa Frank Schimming, Werkstattleiter der Autohandelsgesellschaft Schimming, Kuck OHG aus Fürstenwalde. "Es kommt auch mal vor, dass wir nicht alles reparieren können, aber dann schicken wir den Kunden nicht rum, sondern kümmern uns", betont er. "Wenn ein Auto so groß ist, dass es nicht in unsere Halle passt, frage ich einen Nachbarn, ob ich seine mal drei Stunden nutzen kann", erklärt Schimming. Aus dem Automobilzentrum Fürstenwalde heißt es: "Wir sind ein VW-Autohaus - und wenn jemand einen VW oder Skoda hier kauft, reparieren wir den. Das gilt auch für Nutzfahrzeuge."

Sven-Ove Liße nutzt das erst mal wenig. Sechs Jahre rollen die Neuwagen in der Regel bei ihm. Rechtlich, glaubt er, lasse sich kaum gegen das Autohaus vorgehen. Die Verbraucherschutzzentrale möchte sich zu dem Thema nicht äußern. Für Unternehmer sei die Handwerkskammer zuständig, heißt es. "Zum konkreten Fall kann ich nichts sagen", sagt Anja Schliebe, Rechtsberaterin bei der Handwerkskammer. Ein derartiger Zwist sei ihr noch nicht zu Ohren gekommen. Die betroffenen Parteien könnten sich aber gern an die Kammer wenden, da Anja Schliebe auch Streitschlichtungen anbietet. Ziel könne sein, sich über einen Zahlungsbetrag, zu erbringende Leistungen oder das Einschalten eines Sachverständigen zu einigen. 13 Fälle hat Anja Schliebe 2017 bereits bearbeitet, 10 Parteien konnten sich einigen, zwei Verfahren laufen noch und eines wurde storniert.