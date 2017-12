Richtfest für Sieben-Millionen-Haus

Rohbau fertig: Der Wohnblock Marchlewskiring in der Regenbogensiedlung ist nach dem Abriss von zwei Etagen, neuen Anbauten mit Dachgeschosswohnungen und umfangreichen Umbauten in den vorhandenen Wohnungen fertig "gerichtet". Im Sommer 2018 sollen 46 Wohnu © Foto: MOZ/Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die städtischen Wohnbauten haben am Mittwoch Richtfest gefeiert, obwohl gar kein Dach gerichtet wurde. Das Fest galt dem fertigen Rohbau des Umbauhauses am Marchlewskiring. Der Bau kostet sieben Millionen Euro und soll im Sommer fertig sein.

Der Wohnblock am Marchlewskiring ist nicht mehr wieder zu erkennen. Das Haus ist längst noch nicht fertig, hat aber nach umfangreichen Um- und Anbauten eine komplett neue Kubatur und jenen Stand erreicht, den Neubauten zum Richtfest aufweisen: Der Rohbau steht und das Dach ist drauf. Auch wenn auf dem bis zur dritten Etage abgetragenen Wohnblock und auf den Dachgeschosswohnungen kein Dachstuhl zu richten war, wollte das kommunale Wohnungsunternehmen gern mit den Bauleuten und Gästen feiern.

Geschäftsführerin Maren Schmidt hatte dazu in die Fahrzeughalle der Schwedter Feuerwehr eingeladen. Sie wolle die Arbeit der Bauleute und der am Projekt Beteiligten würdigen, auch wenn es kein wirkliches Richtfest sei. Das Projekt sei kein leichtes, fast jeden Tag hätten auf das Projektteam und die Baufirmen neue Überraschungen gewartet. Sie prostete den gut 70 Anwesenden zu und stieß mit ihnen auf eine gute Zukunft des Hauses an.

Das Umbauhaus ist mit Baukosten von sieben Millionen Euro das derzeit teuerste Investitionsvorhaben der Wohnbauten. Im November 2016 hatte der ehemalige Geschäftsführer Manfred Wilke das Projekt gestartet. Der fünfgeschossige Bau aus Betonblöcken mit 80 Zwei- oder Drei-Raumwohnungen sollte so umgebaut und ergänzt werden, dass weniger Wohnungen darin Platz finden, dafür aber größere, modernere, die leichter erreichbar sind.

Das Ergebnis ist famos. Das Haus hat nun 80 bis 108 Quadratmeter große Drei- und Vierraumwohnungen in den neuen Anbauten am Giebel, zahlreiche Wohnungen mit vergrößerten Querschnitten, auch ZweiRaum-Wohnungen mit gut 60 Quadratmetern Wohnraum, sowie einige Wohnungen, die fast unverändert groß bleiben, aber modernisiert werden. Mehr als die Hälfte der Wohnungen sind künftig über einen Fahrstuhl erreichbar, im Mittelteil des Hauses sind drei Wohnungen über einen vorgebauten Laubengang an den Fahrstuhl angeschlossen. Jede Wohnung hat nun einen Balkon, manche sogar zwei oder einen durchgehenden Balkon für zwei Zimmer. Es gibt Wohnungen mit Abstellräumen, Bad und Gästebad, vergrößerten Küchen, Nischen im Bad für Waschmaschinen oder Dusche. Auch für das leidige Problem der großen Hellhörigkeit im Haus haben die Bauplaner Abhilfe vorgesehen. Die Fußböden wurden herausgerissen und durch Guss-asphalt mit Trittschalldämmung ersetzt.

Die 49 Wohnungen sind gut zur Hälfte vergeben. Drei Mieter harren bereits die gesamte Bauzeit über in ihren Wohnungen aus. Zwei frühere Mieter wollen in das Haus wieder einziehen. Besonders begehrt sind bisher die Wohnungen, die nicht so umfangreich umgebaut wurden und auch deutlich geringere Mieten aufweisen. Noch etwas Werbung muss die Wohnbauten für die neuen Wohnungen mit Mieten von 7,30 bis 7,50 Euro pro Quadratmeter machen.