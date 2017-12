Tafelweihnacht erfreut 100 Kinder

Olav Schröder

Bernau (fos) Rund 100 Kinder konnten es am späten Mittwoch- nachmittag kaum erwarten und sahen in der Bernauer Stadthalle aufgeregt der Bescherung durch den Weihnachtsmann entgegen. Bereits zum 13. Mal lud die nun schon 15 Jahre bestehende Bernauer Tafel zu diesem Ereignis ein. Die Spannung stieg bei den Zwei- bis Zwölfjährigen an, als Weihnachtsmann Klaus Giese aus Blumberg die namentlich aufgerufenen Kinder auf der die Bühne willkommen hieß.

Dass der Weihnachtsmann der Tafel so viele Kinder und Jugendliche bedenken konnte, war wiederum anderen Kindern und Jugendlichen zu verdanken. Sie hatten Geschenke zusammengetragen und bewiesen damit die Wertschätzung der Tafelweihnacht. An diesen Aktivitäten haben die Basdorfer Grundschule und das Oberstufenzentrum in Bernau-Waldfrieden sowie zum ersten Mal die Grundschule in Blumberg beteiligt. Unter den vielen Sponsoren engagierten sich zudem die Clubs der Rotarier- und der Lions.

Dass die vielen Geschenke wiederum liebevoll verpackt vom Weihnachtsmann übergeben werden konnten, dafür sorgen insbesondere Doris Dockhorn, Christiane Rudolph und Marion Cassagrande. Insgesamt haben rund 25 ehrenamtliche Helfer im Vorfeld und dann auch in der Stadthalle dabei geholfen, dass den vielen Kindern wieder viel Spaß bereitet wurde, nicht zuletzt auch zur Freude von Bürgermeister André Stahl (Linke) und dem Tafelvorsitzenden Norbert Weich.

Zuerst bedachte der Weihnachtsmann die kleineren Kinder, die der Bescherung entgegenfieberten. Glücklich packten sie mit ihren Eltern, Großeltern oder Geschwistern ihre Überraschungen aus. Anschließend konnten sich die insgesamt rund 200 Besucher der Weihnachtsfeier am Büfett im Wintergarten stärken, um anschließend die Geschenke auszuprobieren.