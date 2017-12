Zwischen Jubel und Scherben

Peter DeThier

Washington (pdt) Jubel und tosender Applaus bei den Demokraten, Weltuntergangsstimmung in der tief gespaltenen republikanischen Partei: Nach dem sensationellen Sieg des Demokraten Doug Jones stehen US-Präsident Donald Trump und die Republikaner mit ihrem erzkonservativen Kandidaten Roy Moore vor einem Scherbenhaufen.

In der oberen Kammer des Kongresses ist der Vorsprung der Republikaner mit dem Sieg des liberalen Demokraten Doug Jones nun auf einen Sitz geschrumpft. Dadurch gerät jedes gesetzliche Vorhaben des Weißen Hauses, angefangen mit der Steuerreform, schwer ins Wanken.

Das überraschende Wahlergebnis ist nicht zuletzt das Ergebnis der "#MeToo" Bewegung, die als Reaktion auf den Skandal um Harvey Weinstein und andere Hollywood-Stars Opfer sexueller Belästigung aufgefordert hatte, an die Öffentlichkeit zu treten. Tausende von Anhängern waren in sozialen Medien gegen Moore, dem insgesamt neun Frauen vorwerfen, sie sexuell belästigt zu haben, teilweise als Minderjährige, zu Felde gezogen.

Weiteren Auftrieb bekam die Bewegung, als Trump den Ratschlägen seiner Parteifreunde, die sich aus Angst um die eigene politische Zukunft von Moore distanziert hatten, trotzte. Stattdessen folgte der Präsident seinem früheren Chefstrategen, dem rechtsgerichteten Populisten Stephen Bannon. Wie auch Bannon drängte Trump die Alabama-Wähler, für den umstrittenen Richter zu stimmen.

Sobald das Ergebnis feststand, sonnten sich Vertreter der Bewegung jedenfalls in ihrem rauschenden Erfolg. "Genießt diesen Abend, an dem wir unseren Doug-Jones-Sieg feiern" schrieb die Schauspielerin Alyssa Milano, die als #MeToo Gründerin gilt, auf Twitter. Im Fernsehen fügte sie später hinzu, dass "wir hiermit hoffentlich zugleich verhindert haben, dass Kinderschänder künftig überhaupt für politische Ämter kandidieren können".

Die Wahl war notwendig geworden, weil der Senatssitz von Jeff Sessions durch dessen Wechsel ins Amt des Justizministers frei geworden war. Umfragen hatten zwar auf ein Kopf-an-Kopf Rennen hingedeutet. Dennoch wollte niemand so recht glauben, dass in einem der konservativsten aller US-Staaten, in dem Trump vergangenes Jahr doppelt so viele Stimmen wie seine demokratische Gegnerin Hillary Clinton verbucht hatte, sich ein Demokrat mit sozialliberalen Positionen würde durchsetzen können. Entscheidend für den hauchdünnen Vorsprung - 49,9 Prozent für Jones, 48,4 für Moore - war letztlich die hohe Wahlbeteiligung bei Afro-Amerikanern und anderen Minderheiten, von denen mehr als 90 Prozent Jones ihre Stimme schenkten. Eine bedeutende Rolle dürfte auch das Engagement des ehemaligen Präsidenten Barack Obama gespielt haben. Er hatte mit automatischen Werbeanrufen, sogenannten Robocalls, Tausende von Haushalten in Alabama zum Urnengang und der Stimmabgabe für Jones aufgefordert.

Für Trump handelt es sich vor allem um einen bitteren persönlichen Rückschlag. Er war fest überzeugt, dass sein persönlicher Einsatz Moore zum Sieg verhelfen würde. Via Twitter gratulierte der Präsident Jones zwar zu seinem "hart erkämpften Sieg. Prompt stellte er diesen aber mit Hinweis auf die zahlreichen Stimmen, die durch Briefwahl abgegeben wurden, wieder in Frage.

Obwohl Demokraten von dem Wahlergebnis kräftig Aufwind bekommen haben, ist keineswegs sicher, dass die Mehrheitsverhältnisse bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr wieder kippen werden. Schließlich ist bei zehn demokratischen Senatskandidaten die Wiederwahl fraglich, während nach jetzigem Stand nur drei Republikaner um ihren Sitz in der oberen Kammer bangen müssen. In der Zwischenzeit gerät Trumps legislative Agenda weiter ins Stocken. Die Gesundheitsreform ist faktisch begraben, und auch die Steuerreform wäre zum Scheitern verurteilt, wenn nur drei Republikaner ihr den Rücken kehren. Deutlich mehr haben schon Vorbehalte angemeldet.