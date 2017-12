Finowkanal als Wertanlage

Viola Petersson

Eberswalde (vp) Es ist zwar noch nicht die endgültige Entscheidung. Es geht "nur" um die Absichtserklärung. Doch lehnt das Parlament die heute Abend ab, dann war es das - mit dem Finowkanal und dem Schleusenbetrieb. Dann werden die Verhandlungen mit dem Bund zur Übernahme abgebrochen. Insofern stehen die Abgeordneten also doch vor einer weitreichenden Entscheidung.

Mit Blick auf dieses Szenario und die Tragweite des heutigen Votums hat sich der Niederfinower Hans Jörg Rafalski noch einmal mit einem Brief an die Eberswalder Stadtverordneten gewandt. Rafalski, bis vor Kurzem in seinem Heimatdorf als Gemeindevertreter selbst in kommunalpolitischer Verantwortung stehend und in der Region verwurzelt, hat sich, wie er ausführt, in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema Finowkanal befasst. Und er appelliert an die Eberswalder: "Bitte vergeben Sie die Chance auf eine andere Zukunft für unsere Region nicht leichtfertig! Lassen Sie uns gemeinsam in eine Zukunft investieren! (...) Bitte entscheiden Sie für die Wahrnehmung dieser Chance, aber nicht ohne Auftrag an die Verwaltungen, das ganze Bild, und nicht nur die Schleusenreparatur zu betrachten!" Rafalski erinnert die Kreisstädter daran, dass zweimal in der Geschichte "mutige Entscheider" für die Entwicklung des Finowkanals votiert haben, obgleich die Eberswalder selbst um 1600 nicht für den Kanalbau zu begeistern waren. Zweimal hätten sich aus diesen Entscheidungen "großartige Erfolgsgeschichten" entwickelt.

Rafalski glaubt, dass bei der jetzigen Debatte um den Finowkanal etwas grundsätzlich schief läuft, dass die Diskussionen "in die Irre führen", indem sich die Akteure ausschließlich auf einen möglichen Tourismus und die Kosten der Schleusenübernahme fokussieren. In Wirklichkeit aber, so der Autor, ginge es um Standortentwicklung, darum, "die Weichen der Entwicklung unserer Region zu stellen". Das Parlament stehe nicht vor der Entscheidung über ein Problem, sondern "vor der über eine Chance". Man müsse den Kanal nur als "Wertanlage" begreifen. Der Niederfinower spricht beispielsweise darüber, einen Teil der Förderung in die Errichtung von "Wasserkraft-Erntemaschinen" zu investieren, damit der Kanal seine Instandhaltung künftig selbst finanziert. Daneben sieht der Verfasser weitere Geldquellen.

In einem vorherigen Schreiben hatte Rafalski den Eberswalder Abgeordneten bereits angeboten, seine Vorstellungen im Detail darzulegen. Vor allem in puncto Finanzierung.

Öffentliche Parlamentsitzung mit dem Thema Finowkanal: heute, 18 Uhr, Familiengarten