Partner zu Gast

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Seit zehn Jahren arbeiten deutsche und polnische Kommunen des unteren Odertals am Grenzüberschreitenden Aktionsplan. Am Dienstag trafen sich deren Vertreter zu einer Beratung, die sie sich von Kindern aus Pinnow und Gryfino gerne unterbrechen ließen.

Seit einem Jahrzehnt arbeiten Kommunen dies- und jenseits der Oder zusammen, um von der EU-geförderte Projekte im Grenzraum umzusetzen. Diese Kooperation soll künftig im Rahmen eines Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) auf eine rechtliche Basis gestellt werden. Um den Vertrag zur Unterschriftsreife zu bringen, trafen sich am Dienstag im Deutsch-Polnischen Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum in Pinnow rund 40 Vertreter der Kommunen. Hier wurden die Projekte vorgestellt und der Vertrag abgestimmt.

Aufgelockert wurde die Zusammenkunft am Vormittag von Kindergarten-Kindern. An diesem Tag war wieder einmal die polnische Kita aus Gryfino in der Pinnower Kita "Kleine OderWelse" zu Gast. "Wir treffen und viermal im Jahr, zweimal hier und zweimal in Gryfino", erzählt Barbara Wroblewska. Die Germanistik-Dozentin von der Universität Stettin unterstützt auch die Kitas in Passow und Pinnow.

Die deutsch-polnische Zusammenarbeit funktioniert am besten durch Begegnungen. Und die beginnt schon im Kindesalter. Die Kita-Treffen gibt es schon seit vielen Jahren, um einander und das Leben der Nachbarn besser kennenzulernen. Mittlerweile sind schon Freundschaften zwischen den Kindern und den Erziehern entstanden. Erfahrungen werden regelmäßig ausgetauscht. Derzeit läuft das Projekt "Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenz durch grenzüberschreitende Kinderbegegnungen". Was kompliziert klingt, ist in der Welt der Kinder ganz einfach: Man kommt zusammen, singt, spielt und macht Sport miteinander und lernt spielerisch die Sprache des anderen. Dabei werden trotz einigen Unterschieden auch viele Gemeinsamkeiten entdeckt, zum Beispiel bei den Traditionen. Am Dienstag ging es um den Nikolaus. "Der Nikolaus kennt keine Grenzen. Das wünschen wir uns auch für unsere Kinder", meint Barbara Wroblewska.

Die Mädchen und Jungen aus der Pinnower Kita hatten für ihre Gäste ein Programm vorbereitet. Es gab eine Theateraufführung "Der allerkleinste Weihnachtsbaum". Es wurden deutsche und polnische Weihnachts- und Winterlieder gesungen. Danach konnten die Kinder basteln und zusammen spielen. Sprachbarrieren spielten dabei keine Rolle.

Da bot es sich an diesem Tag förmlich an, die großen und die kleinen Gäste zusammenzubringen. Ein Pinnower Kind begrüßte die Teilnehmer der Jubiläums-Beratung auf polnisch. Danach sangen die Gryfinoer Kinder "Oh Tannenbaum" auf deutsch und die Pinnower ein polnisches Lied und ernteten viel Beifall.