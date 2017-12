Die CO2-Uhr tickt

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Nur von oben geht es nicht. Jeder Verbraucher muss Teil der Energiewende, eines größeren Transformationsprozesses werden. Darin waren sich die Teilnehmer einer von Greenpeace Eberswalde initiierten Podiumsdiskussion am Dienstagabend in der HNE einig.

Im Internet machen aktuell gerade die Aufnahmen eines ausgehungerten Eisbären die Runde. Das Tier schleppt sich mühsam durch die Landschaft, bleibt immer wieder mit den Hinterfüßen liegen. "Vermutlich waren es seine letzten Stunden", schreibt der bekannte Naturfotograf und Biologe Paul Nicklen. Nicklen wertet den abgemagerten Bären als Opfer der Erderwärmung. Durch den Temperaturanstieg und das schmelzende Meereis würden die Tiere den Zugang zu ihrer Hauptnahrungsquelle verlieren, den Robben.

Währenddessen wird dieser Tage in Paris unter Monsieur le Président, Emmanuel Macron, erneut ein neuer Klimagipfel eingeläutet. Vor zwei Jahren war sich die Weltgemeinschaft dort einig geworden, dass alle mitwirken müssen, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius, möglichst auf 1,5 Grad Celsius, zu drücken. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump zog sich ein Jahr später, am 8. November 2016, aus dieser Vereinbarung wieder zurück, will sich dazu auch jetzt in Paris nicht blicken lassen.

"Was ist seitdem passiert?", fragte die Greenpeace-Regionalgruppe Eberswalde am Dienstagabend. "Sind wir auf einem guten Weg?", wollte Lisa Göldner, Moderatorin der von Greenpeace Eberswalde initiierten Podiumsdiskussion in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE), zu den Geschehnissen der vergangenen zwei Jahre wissen. Kerstin Dörenbruch, Sprecherin von Greenpeace Berlin, verwies auf eine Uhr - eine CO2-Uhr im Internet, auf der zu sehen ist, wie viel CO2 noch abgegeben werden darf, um das gesteckte Ziel von zwei Grad Celsius in diesem Jahrhundert einzuhalten. "Die 1,5 Grad Celsius zu schaffen, wird sehr schwer sein", sagte Kerstin Dörenbruch. Wahrscheinlicher hält sie die Zwei-Grad-Celsiusgrenze. Aber auch diese sei ein hohes Ziel.

Um der gegebenen Dringlichkeit gerecht zu werden, sei die bereits viel diskutierte Energiewende unvermeidlich, so Ulrich Müller, Leiter der EWE-Geschäftsregion Brandenburg/Rügen. Das betreffe vor allem die Bereiche Verkehr, Wärme und Strom. "Im Strombereich ist schon eine Menge passiert", sagte Müller. Was das Bild allerdings verzerre, seien alte Anlagen, die abgeschaltet wurden, die aber keinen Einfluss auf den aktuellen Konsum haben. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Im Winter bei 20 Grad Celsius im Wohnzimmer zu sitzen, brauchen wir nicht", mahnte Ulrich Müller.

Die Gesellschaft unterstehe zwangsläufig einem Wandel beim Thema Klima, sagte Heike Walk, Transformationsforscherin an der HNE Eberswalde. "Gesellschaften unterstanden schon immer Wandel", sagte sie.

So auch die Veränderung von der Feudal- zur Industriegesellschaft. In diesem Prozess können sich Bürger nicht darauf verlassen, dass die Politik alle Probleme löse, so Kerstin Dörenbruch. Repair-Cafés, Kleidertauschbörsen, Veggie-Tage seien Anstöße von unten, um den Wandel voranzubringen, die Ziele in den Köpfen zu verhaften. "Dafür brauchen wir förderliche Strukturen. Es ist zum Beispiel ein Rückschritt, dass der Beirat für Nachhaltigkeit in der Politik wieder abgeschafft wurde", sagte Heike Walk.

Weil sie eine gesellschaftliche Verantwortung mittragen, müssen auch Unternehmen zum Wandel beitragen. "Die Unternehmen werden oft als Buhmänner dargestellt, dabei gibt es auch dort ein Umdenken", sagte Ulrich Müller. Ein Ausstieg aus den fossilen Energien, etwa der Kohle, lasse sich trotzdem nur sukzessive ermöglichen. Heike Walk kritisierte: Viele Prozesse kommen durch undurchsichtige Lobbyarbeit erst gar nicht in Gang. Ein Vertreter der politischen Seite war für eine Einschätzung nicht vertreten.