SPD für zweite Sporthalle

Falkensee (MOZ) Die Sporthalle an der Oberschule in Falkensee ist gesperrt. Die Instandhaltungsarbeiten sollen bis Januar andauern. Weder Schul- noch Vereinsport können aktuell stattfinden. Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee hat dies nun zum Anlass genommen, die Situation an diesem Schulstandort zu prüfen. Der Vorschlag lautet: Eine zusätzliche Zwei-Felder-Sporthalle sollte gebaut werden.

Es ist kleine Sporthalle, die zu DDR-Zeiten gebaut wurde. Nach Einschätzung der SPD-Fraktion wäre bereits aus heutiger Sicht, für den Schulsport eine größere Sporthalle erforderlich. Dazu komme laut Angaben von Fraktionschef Peter Kissing der große, derzeit ungedeckte Bedarf der Vereine in Falkensee an Sporthallenzeiten.

"Deswegen schlagen wir vor, am Standort der Oberschule eine zusätzliche Zweifeld-Sporthalle zu errichten, so dass danach auch an diesem Standort zwei Sporthallen für Schule und Vereine nutzbar werden. Damit würden wir nicht nur den Schulstandort aufwerten, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Sportlandschaft in Falkensee leisten", betonte Kissing.

"Wir als SPD-Fraktion schlagen vor, mit den Planungen für das Projekt 2019 zu beginnen und werden auch andere Fraktionen auffordern, diesen Plan mit zu unterstützen."