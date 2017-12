Overall gegen schmuckes Shirt getauscht

Andy Aulenbach

Berlin (RA) Ruppins Motorsportler betraten die große Bühne: Am Sonntag fand im Berliner Estrel Hotel die Ehrung der besten Motorsportler in Berlin und Brandenburg statt. Von der Ruppiner Rennsportgemeinschaft wurden Torsten Brunke sowie Normen Standke ausgezeichnet.

Torsten Brunke konnte in der Fahrerwertung der ADAC Automobil-Rallye-Meisterschaft Berlin-Brandenburg den zweiten Gesamtrang erzielen. Er lieferte sich mit dem späteren Gesamtsieger Andreas Rink über die gesamte Saison einen spannenden Zweikampf, den der unter der Flagge des MSG Eberswalde startenden Rink, knapp für sich entscheiden konnte.

Normen Standke setzte dem Ganzen die Krone auf und konnte in der Beifahrerwertung dank einer sehr guten Saisonleistung den dritten Rang erringen. Er bewies dabei sehr viel Einfühlungsvermögen, da er bei mehreren Piloten den heißen Sitz übernahm und durch kontinuierliche Leistungen Punkt für Punkt ergatterte.

Doch damit war noch nicht das Ende der Auszeichnungen für die Ruppiner Rennsportgemeinschaft erreicht: So wurden Torsten Brunke, Normen Standke, Jörg Wriske, Sören Nicolaus mit der Ewald-Kroth-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Mit dieser Medaille werden ADAC-Mitglieder bedacht, die mindestens zwei Jahre in der Organisation motorsportlicher Veranstaltungen erfolgreich gearbeitet haben. Diese Medaille wurde zum Gedenken an den langjährigen Sportpräsidenten des ADAC benannt. Sie wird in den Stufen Bronze, Silber, Gold, Gold mit Kranz und seit 2016 in Gold mit Brillant verliehen.

Damit ist die Saison 2017 nun offiziell abgeschlossen, die die Durchführung der Fontane Rallye sowie des Stadtslaloms als Höhepunkt sah. Von Ruhe kann aber keine Rede sein, da im Hintergrund bereits die Planungen fürs Jahr 2018 laufen. So ist die Mitgliederversammlung auf den 13.Januar angesetzt. Mitglieder, derzeit sind es 52, und Freunde des Vereins sind in den großen Sitzungssaal im Sportcenter zu 19 Uhr eingeladen.

Mit dem Stadtslalom am 30.September zieht die RSG sowohl Experten als auch Neugierige in den Bann, wenn auf einem kurzen Rundkurs Geschick gezeigt wird. Ihr größeres Heimspiel werden die Motorsportler jedoch schon am letzten Aprilwochenende haben: Dann sollen die Wagen wieder zur Fontanerallye auf den Kurs geschickt werden. Das ist dann die 19. Auflage der traditionellen Tour rund um die Kreisstadt.