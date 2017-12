Männer des EBV steuern das Final Four an

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Eisenhüttenstädter BV 1971 ist in der Herren-Bezirksliga weiter klar auf Meisterschaftskurs. Die Eisenhüttenstädter Basketballer kehrten aus Woltersdorf mit einem 85:49 (30:27)-Sieg zurück und bleiben Vierter.

Mit einem klaren 85:49 (27:30)-Sieg kam das Herrenteam des EBV 1971 vom Tabellenzehnten SV 1919 Woltersdorf II zurück. Zur Halbzeit sah es bei einem knappen Rückstand überhaupt nicht nach diesem hohen Gäste-Sieg aus.

Der Gast von der Oder startete gut ins Spiel. Ein 15:6 nach fünf Minuten ließ für das gesamte Spiel hoffen. Doch plötzlich brach der EBV ein. Es gab kein Tempospiel mehr. Die Eisenhüttenstädter spielten sehr verhalten, ohne Biss. Die Woltersdorf er gingen mit einem 12:0-Lauf mit 18:12 in Führung.

Auch nach der Viertelpause fand der EBV nicht ins Spiel. Defensiv standen die Gäste unsortiert und Woltersdorf kam immer wieder zu leichten Punkten. Ein zu diesem Zeitpunkt wichtiger Dreier von David Kiutra erzielte nicht die Signalwirkung für das gesamte Team. Zur Halbzeit führte Woltersdorf verdient mit 30:27.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste auf eine 3:2-Zone um. Endlich erwachte der EBV aus seinem Tiefschlaf. Der Ball lief gut durch die Reihen. Die vorher vermisste Team-Chemie war in Ansätzen wieder zu erkennen. Paul Schulz und Kevin Köster lieferten sich ein internes Dreierduell (jeweils drei verwandelte Würfe). So fielen innerhalb von zehn Minuten sechs Dreier. Jetzt machte es dem Eisenhüttenstädter Team wieder Spaß positiv aufzuspielen. Jedes Teammitglied spielte uneigennützig für den anderen. So fielen die Punkte serienweise.

Die zweite Halbzeit ging mit 48:19 sehr deutlich an die Eisenhüttenstädter. Die Woltersdorfer waren ihrer Angriffswucht nicht mehr gewachsen. Beim EBV punkteten gleich fünf Spieler zweistellig, was auf die gewachsene Ausgeglichenheit des Teams schließen lässt. Allen voran Paul Schulz mit 18 Punkten, gefolgt von Kevin Köster (16), Paul van den Brandt (14), René Friedrich (13) und Toni Meinhardt mit zwölf Punkten.

Spielertrainer David Kiutra: "Wir dürfen so ein Spiel nicht noch einmal abliefern. Solch derart unterschiedliche Halbzeiten kosten uns den Sieg gegen stärkere Teams. Das, was wir schon seit geraumer Zeit feststellen können, wir sind zu wenig konstant. Die zweite Halbzeit muss unbedingt Maßstab für das kommende Heimturnier am 7. Januar sein."