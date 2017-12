Gastgeberteam wird Landes-Dritter

Roland Taubert

Schwedt (MOZ) In zwei Qualifikationsrunden haben sich die insgesamt 50 besten brandenburgischen Nachwuchsgewichtheber für das Finale der Athletikliga in Schwedt qualifiziert. Der TSV Blau-Weiß erkämpfte sich neben vielen Medaillen auch den dritten Platz in der Vereinswertung.

Die Mädchen und Jungen der Altersklassen Kinder C (Jahrgang 2009 und jünger), Kinder B (2008/07), Kinder A (2006/05) und der Schülerjahrgänge (2004/03 und 2002) trafen sich beim gastgebenden TSV Blau-Weiß Schwedt, um sich in athletischen Disziplinen und turnerischen Grundübungen zu vergleichen sowie den Stand der technischen Ausbildung im Reißen und Stoßen zu präsentieren.

Aus den Reihen des Gastgebers waren acht Athleten (ein Mädchen und sieben Jungen) am Start. Diese verteilten sich auf die Altersklassen der Kinder B (fünf Starter) und die Schüler (drei Starter).

Als einziges Schwedter Mädchen in diesem Jahr überzeugte Zarah Wolf sowohl an der Hantel mit guten Techniknoten als auch bei der Athletik. Sie erzielte in drei von fünf Disziplinen die besten Werte, lediglich beim Turnen und bei den Klimmzügen musste sie ihrer Gegnerin den Vortritt lassen. Insgesamt wurde es aber ein überzeugender Sieg für die Schwedterin.

Gleich vier TSV-Vertreter gingen bei den Jungs der Kinder B ins Rennen. Für den TSV Blau-Weiß gelang Fabien Hansch die Kombination aus Technikbewertung des Reißens und athletischen Übungen am besten. In der am stärksten besetzten Altersklasse waren besonders die Plätze 3 bis 6 hart umkämpft. So trennten die Schwedter Niklas Kasiske (5. Platz) und Lennox Unger (6. Platz) lediglich 22 beziehungsweise 14 Punkte von der Bronzemedaille. Bei Jannis Kasiske klappten diesmal leider die athletischen Übungen nicht wie erhofft, er wurde am Ende Neunter.

Zwei Gold- und eine Silbermedaille erreichten die drei TSV Blau-Weiß-Starter im Schülerbereich. Souverän bestätigte Dennis Hansch (Jahrgang 2002) seine Favoritenrolle. Er erreichte die höchste Gesamtpunktzahl des Tages und überzeugte vor allem mit hohen Technikwerten bei ansprechenden Lasten im Reißen und Stoßen. Auch Ilja Taach (Jahrgang 2003) bot einen konzentrierten Wettkampf. Mit guten Technikwerten und einer Bestleistung im Reißen sowie starken Athletikergebnissen konnte auch er in seinem Jahrgang gewinnen. In der Wertung des Jahrganges 2004 lieferte Iwan Teterjatnik einen großen Kampf um einen Platz auf dem Siegerpodest. Die Silbermedaille mit über 500 Gesamtpunkten war für ihn der Lohn des guten Wettkampfes.

In der Vereinswertung belegte der TSV Blau-Weiß Schwedt in diesem Jahr Platz 3 hinter dem ASK Frankfurt und dem AC Potsdam. Besonders die personelle Lücke in den Jahrgängen 2005 und 2006 verhinderte ein besseres Gesamtergebnis für die Schwedter Gewichtheber. Nun gehen die Heber in die verdienten Weihnachtsferien.