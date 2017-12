Barnimer Kampfsportler räumen ab

Fridolin Vach

Bernau/Groß Schönebeck. Beim 21. X-Mas Ju-Jutsu-Turnier in Oldenburg wurde im Bodenbereich Newaza sowie im Fighting und Duo gekämpft. 240 Sportler aus 40 Vereinen und vier Nationen waren dabei. Die Barnimer Athleten konnten sieben Goldmedaillen einsammeln.

Valentin Albrecht (U8) vom 1. Ju-Jutsu-Verein Bernau gewann seine beiden ersten Kämpfe vorzeitig und holte sich die erste verdiente Goldmedaille in der Klasse -30 Kilo. Mika Urban, eigentlich noch U8, hatte das Pech, in die höhere Altersklasse der U10 hochgestuft zu werden. Hier konnte er zwar mit seinen älteren Kontrahenten gut mithalten, für einen Sieg reichte es jedoch leider noch nicht. Dennoch landete Mika auf Platz drei. Nicolas Schulz startete in der U10 bis 38 Kilo. Mit seinem guten Part zwei und drei konnte er beide seiner Gegner stetig in Schach halten und seinen ersten Kampf punktemäßig überlegen gewinnen. Leider verlor er das Anschlussduell um Haaresbreite, landete im Endeffekt dennoch auf Platz eins, da er die meisten Unterpunkte gesammelt hatte.

In der U12 war Jonathan Vach der einzige Bernauer in diesem Turnier. Er kämpfte in der -38 Kilo Klasse und zeigte dort sein ganzes Können. Deutlich dominierend gewann er alle seiner vier Kämpfe vor Ablauf der Zeit und wurde zusätzlich zu seiner Goldmedaille sogar mit dem Nachwuchs-Technikerpreis geehrt.

Jolie Kummer startete bei den Mädchen U15 (-48 Kilo). Nachdem sie sich in den ersten beiden Kämpfen geschlagen geben musste, holte sie sich noch die Bronzemedaille. Ebenfalls in der U15 behaupteten sich Malte Friedrich und Arthur Albrecht in der Klasse bis 34 Kilo. Arthur gewann all seine Kämpfe, setzte sich knapp gegen seinen Vereinskameraden Malte durch und kletterte verdient auf Platz eins. Malte durfte sich dennoch über eine Bronzemedaille freuen.

In der U18 startete Lena Maciejek, die wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Florian Fünfstück und Fynn Trarbach, beide -66Kilo in der U18, mussten sich in einer der stärksten Gewichtsklassen beweisen. Beide konnten direkt zu Beginn einen souveränen Sieg verzeichnen. Allerdings traf Fynn im Anschluss auf einen schwedischen Nationalkader, dem er sich trotz anfänglicher Führung geschlagen geben musste - am Ende Platz fünf für ihn. Florian sicherte sich Platz drei.

Richard Köstner musste wegen einiger Gramms zu viel in der -73 Kilo Klasse antreten. Trotz der physischen Unterlegenheit konnte er überraschend gut mithalten. Leider verlor er seine Poul-Kämpfe beide mit zwei Punkten Rückstand und schied an dieser Stelle aus.

In der höheren Altersklasse der U21 ging Fridolin Vach -77 Kilo an den Start. Er konnte seine drei Kämpfe ohne Probleme vorzeitig gewinnen und holte ein weiteres Mal Gold für Bernau.

Die Sportler Fabian Fünfstück und Tim Wilhelm, eigentlich u21 -62 Kilo, wurden zu den Senioren -69 Kilo hochgestuft, wo sie alle Hände voll zu tun hatten. In dieser starken Kampfklasse konnte sich jedoch beide gut behaupten und bis in den Kampf um Platz drei vorstoßen. Dort behauptete sich Tim souverän und gewann deutlich nach voller Kampfzeit. Fabi schied leider verletzt aus.

Der 1. Ju-Jutsu Verein Bernau landete auf Platz zwei der Teamwertung, und das, obwohl nur die halbe Mannschaft vor Ort war. Bei diesem Ergebnis können sich Sportler und Trainer entspannt zurücklehnen und die Weihnachtszeit genießen.

Auch für die Sportler des SV Schorfheide war es das letzte Turnier in diesem Jahr und auch die Oberbarnimer konnten das Wettkampfjahr mit Gold und Silber beenden.

Der jüngste Teilnehmer des SV, Fabian Weiß, kämpfte in der U10 bis 27kg. Nach zwei Siegen und einer Niederlage freute er sich über Platz zwei. Michelle Dietrich, die bis 57kg ihre vier Kämpfe austrug, zeigte sich von Anfang an klar im Vorteil gegenüber ihren Gegnerin. Durch gute und saubere Technik punktete sie immer wieder und konnte Gold mit nach Hause nehmen.

Marwin Schulze, der bis 45 kg kämpfte, startete im Poolsystem. Unter acht Sportlern musste er versuchen, bis ins Finale durchkommen, was ihm gelang. Im Finale konnte er sich gegenüber einem Kämpfer aus Delmenhorst erfolgreich durchsetzen - auch für ihn gab es Gold. Florian Weiß, der in der U15 bis 55 kg angetreten ist, konnte vier Gegnern mit Schnelligkeit und guter, sauberer Technik bezwingen. Auch er schnappte sich Gold.

Franz Gerike kämpfte bis 50 kg. Drei von vier Gegnern bezwang er im Schnelldurchgang. Den Sieg im Finalkampf gegen einen Sportler aus Norderstedt konnte er leider nicht erringen. Aber der zweite Platz mit der errungenen Silbermedaille war ein sehr gutes Ergebnis. Für ihn war es der letzte Kampf in der U15. Ab nächstes Jahr erscheint er bei der U18 und kämpft auch im Bundeskader.

Für Trainer Sascha Dietzel war es wieder ein erfolgreiches Wettkampfjahr. In der Gesamtwertung kam der SV Schorfheide auf Platz sieben - ein tolles Ergebnis für den kleinen Verein aus dem Oberbarnim.