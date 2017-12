Bunte Showdes KSC Strausberg begeistert

Sam Dreyster

Strausberg (MOZ) Alljährlich wird in der Vorweihnachtszeit zu einem besonderen sportlichen Höhepunkt in die Strausberger Judohalle auf dem Gelände des Sport- und Erholungsparks eingeladen. Erneut erfreute der KSC-Sportmix zahlreiche Gäste.

Als Sportshow kündigten die Mitglieder der Abteilungen Judo, TeamGym, Aikido, Kardo, Tanzsport, die Sportgruppe 50 plus des KSC (Kultur- und Sportclub) Strausberg und der Märkischen Tanzsportgemeinschaft (MTSG) ihren Sportmix an. Neben einem gemütlichen Beisammensein bei Gebackenem, Gegrillten und Glühwein, zeigten die Sportler aller Altersklassen, was sie können und warben damit gleichzeitig um neue Mitglieder.

Zwischen beeindruckenden Darbietungen wurde auch Zeit für Danksagungen und Ehrungen gefunden.

Es sei beeindruckend, was sowohl "die ganz Kleinen" als auch die Mitglieder im "fortgeschrittenen Alter" darboten, kommentierten viele Gäste. Nicht nur Judo-Abteilungsleiter Jürgen Teichmann konnte gar nicht oft genug loben, was die Sportler leisteten. Gemeinsam mit der Abteilung TeamGym organisierten die Judo-Mitglieder den sportlichen Jahresabschluss. "Jedes Jahr wieder eine tolle Veranstaltung, die auch den Nachwuchs anzieht", sagte Besucherin Gisela Weiß.

Moderiert von Jan Schröder, der auch Mitglied des Brandenburgischen Judo-Verbands ist, ging es in zwei Teilen auf der Präsentationsfläche in der geschmückten Judo-Halle spannend zu. Mit Einmarsch und Jugendgarde eröffneten die MTSG-Vertreter den bunten Reigen. Dem schlossen sich die Judo-Anfänger, der TeamGym-Nachwuchs, die Fitnessgruppe Erwachsene der Judo-Abteilung, eine Kardo-Darbietung mit Schwertform, ein Kombiauftritt der Abteilung Tanzen und Sportgruppe 50 plus sowie das Intermezzo "Biene Maja und Minis" der MTSG an.

Den zweiten Teil eröffneten die Bläser der Herold-Gruppe des Fanfarenzuges Strausberg. Weiter ging es mit den fortgeschrittenen Junioren der Judoka, akrobatischen Einlagen von TeamGym, einer Selbstverteidigungsvorführung der Kardo-Mitglieder, der Show "JuJu" der MTSG, den Mitgliedern von Aikido und einer besonderen Interpretation des Tanzfilms "Grease" durch TeamGym.

Vor der Pause nutzten die Abteilungsvertreter die Gelegenheit für Danksagungen. "Wie viele andere Abteilungen auch, haben wir beim Judo immer wieder Nachwuchssorgen. Doch nicht zuletzt dank besonders engagierter Übungsleiter, Trainer und Assistenztrainer können wir immer wieder Zulauf verzeichnen", erklärte Jürgen Teichmann in seiner Laudatio.

Für ihre Leistungen und ihren Einsatz überreichte er Trainer Thomas Pühlhorn und seinen Assistenztrainern Paul Pestel, Leon Eckert, Josephin Kritsch und Anouk Krug eine Urkunde. Wie Teichmann am Rande der Veranstaltung erklärte, gibt es seit zwei Jahren auch eine Fitnessgruppe innerhalb der Judoabteilung, die montags ab 19.45 Uhr in der Judo-Halle trainiert. Mit diesem Angebot und der SG Volleyball sollen ehemalige Judoka gehalten und auch Eltern und Sportbegeisterte an die Abteilung gebunden werden.

Jennifer Schneider bedankte sich stellvertretend für die Abteilung TeamGym bei allen Eltern und fleißigen Unterstützern. "Immer wieder können wir uns an verschiedensten Stellen auf euch verlassen. Ob bei der Organisation von Fahrten und Veranstaltungen, wie dieses Jahr dem Deutschen Turnfest, oder bei Festen und Sammelaktionen. Vielen Dank dafür, das ist nicht selbstverständlich, stützt die Gemeinschaft und hält so eine Abteilung letztlich auch am Laufen", resümierte sie.

Etwas Hollywood-Flair kam auf, als Lisa Zumkowski vom MTSG zur Oscar-Verleihung rief. So erhielt Jette Hartung den Oscar für Trainingsfleiß, da sie kein Training versäumt und immer aktiv dabei ist. "Tanzen macht mir einfach Spaß, besonders die Grätschsprünge", so das Mädchen weiter. Der Oscar für Einsatzbereitschaft ging an Juliane Schlutow. Josephine Rossow von den sogenannten Beginners wurde als Newcomerin ausgezeichnet. Noch nicht so lange dabei, übt sie mit ganz viel Ehrgeiz und Begeisterung.