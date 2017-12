Pneumant-Handballer übernehmen Führung

Thomas Schleusener

Fürstenwalde (MOZ) Die Handball-Männer der BSG Pneumant Fürstenwalde haben mit einem 33:21-Erfolg im Spitzenspiel gegen den HSC Frankfurt II die Tabellenführung übernommen. "Da wollen wir bleiben, aber das wird noch schwer genug", sagt BSG-Spieler Thomas Schleusener nach der Heimpartie.

Beide Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe. Nach 15 Minuten stand es 9:9, da hatte die BSG - dank schauspielerischer Glanztaten des als Tabellenführer angereisten Gegners - schon fünf Zeitstrafen auf dem Konto. Doch dann enteilten die Gastgeber durch einen Zwischenspurt bis zur Pause auf 15:10.

In der zweiten Halbzeit gönnten sich die Fürstenwalder mal keine Kunstpause und erhöhte auf 19:10. Jetzt begann sich das Zeitstrafenkarussell wieder zu drehen und Frankfurt kam auf 21:16 heran. Aber Pneumant bekam die Kurve und sah zehn Minuten vor dem Ende an der Anzeigetafel den Spielstand von 27:19. Souverän spielten die Gastgeber die Zeit runter und taten noch etwas fürs Torverhältnis. Damit war auch die gute Laune zur Weihnachtsfeier im Seeblick in Trebus gerettet. "Ich denke, alle Anwesenden hatten bei leckerem Essen und ausgewogenen Getränken einen angenehmen Abend beim König", sagt Schleusener.

In einem weiteren Spiel setzte sich der MTV AltlandsbergIII mit 37:26 gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf durch. Für die Pneumant-Handballer geht es daheim am 6. Januar, ab 18Uhr, gegen die TSG Rot-Weiß Fredersdorf III weiter. Einen Tag später, ab 13.30Uhr, starten die Männer des SSV Rot-Weiß FriedlandII gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf ins neue Jahr.