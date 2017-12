Beschämende Bundeshilfe

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Die Erwartungen waren nie besonders hochgesteckt. Doch dass die Bundesrichtlinie für die finanzielle Unterstützung der Länder bei der Beseitigung alliierter Kampfmittel eher zu einem bürokratischen Hemmschuh statt zu einer wirklichen Hilfe ausartet, ist traurig. Oranienburg wird weiter um mehr Mittel betteln müssen.

Für das Jahr 2015 hatte die Stadt alle Kosten der Kampfmittelräumung in Höhe von 1,841 Millionen Euro beantragt. Aber nur ein Bruchteil davon wurde durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) anerkannt. Erstattungsfähig seien danach nur 396 681 Euro. In dieser Summe sei bereits die Erstattung der vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) vorfinanzierten Grundwasserabsenkungen in Höhe von 288 430 Euro berücksichtigt worden.

Oranienburg wird mit der Richtlinie des Bundesfinanzministeriums eigentlich noch bestraft. Denn alle Maßnahmen der systematischen Kampfmittelsuche, die in Oranienburg seit dem Jahr 2000 für alle Grundstücke aus gutem Grund gilt, sind nach Einschätzung der BImA nicht erstattungsfähig. Das betrifft unter anderem die Einrichtung der Sperrkreise, den Schutz von Gebäuden, die Evakuierung der Bevölkerung sowie die Bohrlochverfüllung und selbst die komplette Gefahrenerforschung, wenn dabei keine Munition gefunden wird.

Weil bei den Sondierungen in der Hildburghausener Straße, der Magnus-Hirschfeld-Straße, der Augustin-Sandtner-Straße, der Krebststraße und auf dem Bötzower Platz keine Bomben festgestellt wurden, bleibt die Stadt auf den Kosten in Höhe von rund 270 000 Euro nur für diese Maßnahmen sitzen. Bei den Sondierungen in der Röntgen- und in der Weserstraße seien keine Gefahren gegeben gewesen, so die Lesart der BImA, Deswegen könnten die Kosten von rund 140 000 Euro auch nicht erstattet werden.

Als noch dreister wird in Oranienburg der Versuch empfunden, dass sich der Bund um die Erstattung von gut 500 000 Euro für die bislang spektakulärste Entschärfung von gleich vier Bomben am 27. November 2015 auf dem Grundstück am Lehnitzer Havelufer 24 drücken will. Begründung: Dieses Grundstück habe sich einst im Reichs- oder Bundeseigentum befunden. "Wir haben das geprüft und konnten derartige Eigentumsverhältnisse in der Vergangenheit nicht feststellen", sagt Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Deswegen werde die Stadt dieser Entscheidung widersprechen und die Erstattung dieser Summe erneut beantragen.

Der Bürgermeister ist enttäuscht: "Mit dieser Richtlinie wird der Bund seiner Verantwortung für die Folgen des Krieges aufzukommen, noch immer nicht gerecht". Alle, die vollmundig ihren Anteil am Zustandekommen dieser Art von Bundeshilfe gepriesen hätten, sollten sich angesichts der weltfremden Auslegung dieser Richtlinie schämen, kritisiert Ralph Bujok, Chef der Linksfraktion im Stadtparlament, das Prozedere.