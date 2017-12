Preußen I vom Abstieg bedroht

Siegfried Preuß

Lindow (MOZ) Im letzten Punktspiel des Jahres in der Landesklasse Nord mussten die Schachfreunde des SV Preußen I zum SC Lindow 02. Trotz des Ausfalls von zwei Stammspielern und der langen Anfahrt (170 km) wollten die sieben Preußen mindestens ein Unentschieden, wenn nicht sogar einen knappen Sieg erringen. Am Ende unterlagen sie mit 2,5:5,5.

Durch den kurzfristig krankheitsbedingten Ausfall von Michael Heinsohn ließen die Preußen das 1. Brett frei, da ein Aufrücken wenig Sinn machte. Denn am 1. Brett der Lindower spielt Walter Schatz, der mit der Deutschen Wertzahl (DWZ) von 2292 der stärkste Spieler in der Landesklasse Nord ist. Damit stand es gleich 0:1.

Der Plan war, dass das sogenannte Unterhaus (Brett 5 bis 8) den DWZ-Vorteil nutzen sollte, um im besten Fall drei Punkte zu holen. Damit sollte der DWZ-Vorteil der Lindower im Oberhaus (Brett 1 bis 4) ausgeglichen werden. Dieser Plan ging nicht auf, da bereits nach einer knappen Stunde Jan Hentschel am 6. Brett nach einem Patzer in der Eröffnung aufgeben musste. Nach 2:20 Stunden bot Herbert Prick am Brett 4 seinem Gegner Remis an, was dieser annahm. Am 7. Brett musste Christian John seine Partie gegen seine Gegnerin aufgeben und es stand nach 3:10 Stunden 0,5:3,5. 20 Minuten später gewann Siegfried Preuß am 5. Brett und konnte das Ergebnis etwas freundlicher gestalten.

Bei den noch laufenden Partien war kein klarer Vorteil für einen Frankfurter zu erkennen. Carsten Wolff (Brett 8) kämpfte verbissen um einen Sieg, musste dann aber in einem Damenspiel mit seiner Gegnerin den Punkt teilen. Bei den Partien von Frank Urbanek (2) und Jens Gellert (3) sah es sehr düster aus und man musste mit zwei weiteren Partieverlusten rechnen. Doch der Lindower Guido Giese patzte dann in einer klar besseren Stellung und stellte eine Figur ein. Urbanek nutzte diesen Fehler zum Remisangebot, da trotz der Mehrfigur bei zwei Bauern weniger ein Sieg sehr schwer sein würde. Sein Gegner willigte etwas schlecht gelaunt in das Remis ein. Am 3. Brett wehrte sich Gellert gegen die drohende Niederlage tapfer, musste dann aber die Überlegenheit eines Freibauern akzeptieren und die Partie aufgeben.

Mit dieser 2,5:5,5-Niederlage rutschen die Preußen auf den 9. und damit Abstiegsplatz ab. Im neuen Jahr geht es gleich gegen den Tabellenersten, was bedeutet, dass es 2018 ein schwerer Kampf gegen den Abstieg werden wird.