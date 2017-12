180 Gäste erleben Märchen im Kosmonaut

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Theatergruppe "Stolperdraht" hat eine weltweite Weihnachtsfeier ausgerichtet. Ins Vereinshaus Kosmonaut kamen 180 Einheimische und Zugewanderte, um das Kindertheaterstück "Der Wolf und die sieben Geißlein" zu sehen und westliches Weihnachten zu erleben. Aymani (10) und Viktoria (9) freuten sich sehr über die Präsente vom Weihnachtsmann. "Die Feier ist voll cool", sagen die Freundinnen. An der Bastelstraße bekleben sie schließlich Kiefernzapfen und verzieren sie mit Glitzer als Schmuck für den Christbaum. Geschmückte Tannen zieren derzeit Marktplätze und am Heiligabend auch Wohnzimmer. Der Brauch stammt aus dem 18. Jahrhundert. Immergrüne Pflanzen stehen für Lebenskraft und Fruchtbarkeit - so wie die Geburt Jesus Christus, an die das Weihnachtsfest erinnert.