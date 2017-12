Schäuble will lebendigere Debattenkultur

Gunther Hartwig

Berlin (MOZ) Auch der neue Bundestagspräsident macht sich stark für eine Reform der Regierungsbefragung: Wolfgang Schäuble leitete die erste Runde dieser parlamentarischen Praxis in der noch jungen Wahlperiode mit der Ankündigung ein, dass bald nach der erwarteten Regierungsbildung über die verschiedenen Anträge zum wirksameren Einsatz des Fragerechts von Abgeordneten beraten und entschieden werden soll.

Schäuble wünscht sich künftig lebendigere Debatten über die Regierungstätigkeit im Bundestag. Dazu sei die Befragung des Kabinetts im Plenum "ein zentrales Instrument", das aber noch verbessert werden könne, sagte der CDU-Abgeordnete. Eine Verständigung über die dazu notwendige Neufassung der Geschäftsordnung des Bundestages hält Schäuble schon bald für durchaus möglich. Die alte Geschäftsordnung solle nur noch für die Übergangszeit bis zur Bildung einer neuen Regierung gelten.

Bisher findet die "Befragung der Bundesregierung" an jedem Mittwochmittag einer Sitzungswoche des Bundestages statt. Allerdings stellen sich den Fragen der Parlamentarier überwiegend nicht die Minister selbst, sondern deren Staatssekretäre. Das Thema der Befragung bestimmt die Bundesregierung in Anlehnung an die Tagesordnung der Kabinettssitzung am Mittwochmorgen. Die Bundeskanzlerin muss bislang zu dieser Befragung nicht erscheinen.

Vor allem an dieser Regelung entzündet sich seit Jahren Kritik. Deshalb brachten die Grünen noch vor der Wahl im September einen Antrag ein, nach dem sich auch die Bundeskanzlerin (oder der Bundeskanzler) "regelmäßig den Fragen der Abgeordneten stellen" soll. Außerdem solle das Parlament selbst bestimmen, zu welchen Themen die Regierung Auskunft geben soll. Die SPD forderte in der konstituierenden Sitzung des Bundestages am 24. Oktober ebenfalls, die Kanzlerin möge sich mindestens vier Mal im Jahr an der Regierungsbefragung beteiligen.

Allerdings wurde die Initiative der Genossen wegen der damals laufenden "Jamaika"-Sondierungen nicht weiter verfolgt. Inzwischen ist das Meinungsbild im Hohen Haus ziemlich eindeutig: SPD, Grüne, FDP, Linksfraktion und AfD drängen auf die Reform der Geschäftsordnung und die Einbeziehung der Bundeskanzlerin in die Befragung. Die Union, die sich bislang dagegen aussprach, dürfte nicht zuletzt von Bundestagspräsident Schäuble dazu ermuntert werden, sich diesem Ansinnen nicht weiter zu verweigern.