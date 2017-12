Heide-Liner fährt für zwei weitere Jahre

Julia Lehmann

Schorfheide (MOZ) Der ländliche Raum hat oft das Problem, infrastrukturell etwas abgeschnitten zu sein. In Groß Schönebeck hört die bequeme Verbindung mit der Regionalbahn der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) auf. Ziele, wie der Wildpark Schorfheide, Kletterwald, Feriendorf Groß Väter sind dann nur noch mit dem Auto zu erreichen. Vor zwei Jahren war deshalb ein Versuch gestartet und der sogenannte "Heide-Liner" installiert worden. Der Linienbus pendelt während der Saison, also 30. März bis 31. Oktober, zwischen dem Bahnhof Groß Schönebeck und dem Feriendorf Groß Väter.

Im Kollektiv haben sich die Gemeinde Schorfheide, der Landkreis Barnim, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, die NEB, der Wildpark sowie das Feriendorf um die Finanzierung des Shuttle-Busses für weitere zwei Jahre (2018/19) gekümmert. Im Jagdschloss Groß Schönebeck haben sich die Vertreter jetzt getroffen, um den Finanzierungsvertrag zu unterzeichnen. Ab dem Frühjahr 2018 fährt der Shuttle-Bus zum VBB-Tarif von Freitagnachmittag bis Sonntagabend im Zwei-Stunden-Takt. Das Angebot in den Sommerferien wird erweitert. Der Bus fährt dann auch wochentags zwischen Bahnhof und Wildpark.

50 000 Euro werden für die beiden Jahre benötigt. Die Partner beteiligen sich mit finanziellen Beiträgen in ganz unterschiedlicher Höhe. Die Gemeinde trägt mit 18 000 Euro den größten Anteil. 17 000 Euro kommen vom Landkreis. Landrat Bodo Ihrke spricht von einer ersten gelungenen Stufe eines Versuchs. "Wenn es weiter gut läuft, können wir das Angebot festigen." Im vergangenen Jahr nutzten etwa 4000 Fahrgäste den "Heide-Liner". Man wolle weiterhin in Kooperation mit den Gemeinden infrastrukturelle Angebote dieser Art schaffen. Auch in anderen Regionen, so Ihrke. Vom Biosphärenreservat kommen 7000 Euro. Dort werde gerade selbst ein Tourismusplan erarbeitet, sagt Leiterin Dr. Ulrike Garbe. Mit Blick auf den Klimawandel freue sie sich besonders, dass der "Heide-Liner" helfe, den Individualverkehr zu reduzieren.

4000 Euro gibt die NEB dazu. Je 2000 Euro kommen vom Wildpark sowie vom Feriendorf. Auch Imke Heyter, Leiterin des Wildparks, freut sich, dass für ihre Besucher eine solche Möglichkeit weiterhin besteht. Berliner oder andere Gäste von weiter her, kämen meist wieder, wenn sie einmal da gewesen sind - daran müsse man anknüpfen, findet sie.