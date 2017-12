Theater-Bus am Abend

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Ein guter öffentlicher Nahverkehr ist wichtig - gerade auf dem Land. Doch nicht immer läuft es in diesem Bereich rund. Die Werneuchener haben nun ihre Wünsche und Anregungen formuliert.

Im Vorfeld eines Gesprächs mit dem Landkreis Barnim zu diesem Thema hatte Bürgermeister Burkhard Horn die Stadtverordneten und Ortsbeiräte um eine entsprechende Zuarbeit gebeten. Die Beteiligung war ziemlich groß und so landeten auf dem Schreibtisch des Verwaltungschefs doch zahlreiche Hinweise und Kritiken.

So stellte beispielsweise Thomas Gill fest, dass es in der Vergangenheit durchaus einige Verbesserungen beim Schülerverkehr gegeben hat. "Es besteht aber weiterhin keine Verbindung am Wochenende nach Bernau", so der SPD-Stadtverordnete. Bei nahezu allen anderen Kommunen im Niederbarnim gebe es diese jedoch. Die Möglichkeit, am Sonnabend und Sonntag die Hussitenstadt erreichen zu können, sei besonders für ältere Menschen ohne Auto wichtig. Aber auch Jugendliche profitierten davon. "Viele Eltern spielen bisher Wochenend-Taxi".

Darüber hinaus ist Gill der Auffassung, dass der Unterricht an der Grundschule zu früh beginnt. Vor allem für die Kinder der 1. bis 3. Klassen sei es besser, wenn der Start erst um 9 Uhr und nicht wie jetzt um 7.30 Uhr erfolgt. Der Landkreis habe bereits signalisiert, dass die Busse entsprechend eingesetzt werden könnten. Ferner setzt sich die SPD-Fraktion für eine Spätabendverbindung zwischen dem S-Bahnhof Ahrensfelde und Werneuchen ein. Der sogenannte "Theaterbus" könnte täglich verkehren. Die Kosten für den Service würden sich in Grenzen halten, hieß es.

Der Ortsbeirat von Löhme beklagt vor allem die geringe Platzkapazität in den eingesetzten Fahrzeugen. Der Ortsteil sei die zweite Zusteige-Station, nicht alle Kinder bekämen dort noch einen Sitzplatz. Zahlreiche Eltern hatten mit einer Unterschriftenaktion und einem Offenen Brief auf die Situation aufmerksam gemacht. Sie vermuteten, dass sich die Anzahl der Schüler, die bereits in Bernau einsteigen, um die Europaschule Werneuchen zu besuchen, erhöht hat. Zudem werde wohl von der Barnimer Busgesellschaft ein platzmäßig kleineres Fahrzeug eingesetzt. Die Abfahrt erfolge außerdem bereits um 6.14 Uhr, um 7 Uhr seien die Schüler dann im Rosenpark. Der Unterrichtsbeginn sei aber erst um 7.30 Uhr.

Der Ortsbeirat bemängelt auch, dass in der Ferienzeit nur ein Bus am Tag nach Werneuchen fährt. Eine Rück-Tour gebe es nicht, die Einwohner müssten diese anders organisieren.

Aus Krummensee und Seefeld wird der Wunsch nach einer Busverbindung für Schulkinder nach Blumberg geäußert. Die Krummenseer wollen zudem die Stadt Altlandsberg im Nachbarkreis Märkisch-Oderland besser erreichen können.

Die Tiefenseer können sich eine weitere Bushaltestelle an der Poststraße in Werneuchen gut vorstellen. Der Hintergrund: Der Weg vom Bahnhof zu den Einkaufseinrichtungen ist vor allem für die älteren Einwohner zu lang. Die Hirschfelder wollen gerne eine Busverbindung an zwei Wochentagen, beispielsweise an den Sprechtagen der Verwaltung.

"Mit Antworten vom Kreis rechnen wir im Januar", so Bürgermeister Horn.