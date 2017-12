Prötzel untermauert Sparwillen auch 2018

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Der Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept hat die Gemeinde Prötzel auf ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt. Wie Marion Lorenz von der Amtsverwaltung den Gemeindevertretern deutlich machte, müsse der Sparwillen der Gemeinde untermauert werden. Das sei zum Beispiel mit der Erhöhung der Zweitwohnungssteuer möglich. "Die liegt in anderen Gemeinden höher und wir könnten sie an den Durchschnitt anpassen", so die Finanzerin. Bei einer Erhöhung von 1,87 auf 3,00 Euro würde das 4700 Euro an Einnahmen bringen, rechnete Marion Lorenz vor. Gemeindevertreterin Heidi Leppin schlug vor, die Sondernutzungsgebühr für das Aufhängen von Wahlplakaten zum Beispiel zu erhöhen.

Bürgermeister Rudolf Schlothauer setzte seine Kollegen davon in Kenntnis, dass es ein Schreiben gebe, in dem die Pfarrerin um einen Zuschuss von 2000 Euro für die Trauerhalle in Prädikow bittet. "Ich bitte das, in den Haushalt einzustellen", so der Bürgermeister. Karsten Liebich, Ortsvorsteher von Harnekop bat darum, 200 bis 300 Euro für das bevorstehende Jubiläum der Feuerwehr Sternebeck/Harnekop bereit zu stellen. "Ich denke, das wir in diesen Größenordnungen Unterstützung leisten können", wertete Rudolf Schlothauer. "Sie sind 24 Stunden am Tag für uns da. Da sollte man wegen 200 Euro kein großes Aufsehen machen", so Prädikows Ortsvorsteher Andreas Behnen.

Dass es keine dritte Lesung des Haushaltes geben wird, unterstrich Marion Lorenz in der Sitzung im Gemeindehaus in Prötzel. "Definitiv nicht." In der nächsten Sitzung, die voraussichtlich im Januar stattfindet, müssen die gewählten Gemeindevertreter nun den Haushalt und das damit in Zusammenhang stehende Haushaltssicherungskonzept, in dem sich die Gemeinde seit Jahren befindet, verabschieden.