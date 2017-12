Aus dem echten Leben gegriffen

Katrin Hartmann

Eberswalde (kth) Jetzt ist der Sechser komplett. Zwar nicht im Lotto, dafür aber mit filmisch eindrucksvollen Luftaufnahmen sowie grünen und lebhaften Ecken aus Eberswalde.

Da wäre zum Beispiel Familie Heindel, die zu den Eigenheimbauern in Eberswalde gehört. Mit ihren vier Kindern haben sich Cindy und Manfred Heindel ihren Traum vom eigenen Haus erfüllt. Den Vorteil, den sie mit ihrer Entscheidung vor allem sehen: "Alles ist zu Fuß erreichbar. Unsere Lage ist top", erzählt Cindy Heindel. Weil sie zu den Neuentdeckern in der Stadt gehören, erkunden sie zusammen mit ihren drei Töchtern und Sohn auch die vielen Spielplätze, so die Familie.

Die zusammengeschnittenen Aufnahmen wollte sich die Familie nicht entgehen lassen. Zur Vorführung der drei weiteren von sechs Imagefilmen am Mittwoch tauchten die Heindels zusammen im Studentenclub auf. Filmemacher Sascha Leeske hatte die drei Eineinhalb-Minüter im Studentenclub Eberswalde vorgestellt.

Die Idee für die authentischen Filmchen war zwischen den Mitgliedern des WohnForums und der Stadt Eberswalde vor etwa zwei Jahren aufgekommen, erklärte Baudezernentin Anne Fellner zur Vorführung. Hintergrund der Aufnahmen war, den Wert des Wohnens in Eberswalde mit sogenannten Testimonials, also Menschen, die tatsächlich vor Ort leben und von ihren persönlichen Erlebnissen erzählen, zu zeigen. In den sechs Filmen sind verschiedene Menschen zu sehen: die Rückkehrer, Zugezogene, Alteingesessene oder auch Pendler, wie Christin Brandenburg. Sie hat das Leben in Eberswalde lieben gelernt und pendelt täglich mit der Bahn zu ihrer Arbeitsstätte nach Berlin. Obwohl der Weg frühes Aufstehen bedeute, habe sie sich für Eberswalde entschieden. "Hier spare ich Miete und brauche nicht länger zur Arbeit als Berliner", sagt Christin Brandenburg. Zudem könne sie in ihrer Heimat ihrem Freundeskreis und ihren Hobbys nachkommen. Das Kloster Chorin, das Schiffshebewerk und der Finowkanal bieten dafür optimale Plätze.

Die sechs Filme sind jetzt auf der Internetseite der Stadt und der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH unter www.eberswalde.de beziehungsweise www.whg-ebw.de zu sehen. Vielleicht entsteht demnächst auch ein siebter Film mit Studierenden, sinnierte Anne Fellner.