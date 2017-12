Jetzt kreativ in Schwedt

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Angermünder Verein Topp hat in Schwedt eine neue Bleibe für seine Kreativwerkstatt gefunden. In der Ringstraße im ehemaligen Camp steht Andrea Wolter bereit, um kreativ interessierte große und kleine Leute, ob einzeln oder in Gruppen, zu unterstützen.

Viele Jahre waren Vereinsmitglieder im Kinder-und Familienzentrum in der Schwedter Straße vor allem für Kita- und Grundschulkinder da. Hier konnten die Mädchen und Jungen ihre Freizeit gemeinsam verbringen, toben, spielen und Hausaufgaben manchen. Auch Erwachsene waren zu Veranstaltungen wie Bastelabende und Gesundheitstage gern gesehene Gäste. Dann stellte die Stadt die Förderung ein. Zwei Jahre lang war der Klub noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Dann gab es bis zum vergangenen Jahr nur noch Kreativkurse. Bis Ende Dezember ist der Verein noch Mieter des Hauses in Angermünde, war aber schon auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Oft konnte man Andrea Wolter mit ihren Mitstreiterinnen Karla Tesch und Anneliese Linke auf Märkten, Volksfesten und in Einkaufscentern treffen. Das machen sie auch weiter. Kürzlich waren sie beim Schwedter Martinsmarkt mit einem Stand, an dem Laternen gebastelt wurden. Am vergangenen und kommenden Wochenende kümmerten sich Vereinsmitglieder auf dem Weihnachtsmarkt in Liebenberg um die Kinderbeschäftigung.

Seit einiger Zeit hat der Verein Topp e. V. mit seinem Projekt "KreativUM" seine neue Adresse in der Schwedter Ringstraße 5. In der Oderstadt kannte man Andrea Wolter auch schon durch viele Veranstaltungen und Volkshochschulkurse. "Hier gibt es noch mehr Interessenten", sagt sie. Aber auch viele Angermünder sind ihr und dem Verein treu geblieben. Auf 145 Quadratmetern können Kinder und Erwachsene, Schüler, Vereine, Firmen und Privatleute an drei Tagen in der Woche, dienstags bis donnerstags, vom 9.30 bis 18 Uhr an Kreativkursen teilnehmen. Hier können Kinder mit Freunden Geburtstag feiern oder Frauen zusammen etwas für die Seele tun, nach Absprache auch zu anderen Zeiten. Derzeit sind kreative Weihnachtsfeiern gefragt. "Das geht prinzipiell auch mit Verpflegung", sagt Andrea Wolter. Im Sommer steht dafür auch die Wiese vor dem Haus zur Verfügung.

Es gibt Bastelsätze für zu Hause, derzeit noch viel Weihnachtliches wie Sterne. Wer nicht selbst basteln möchte, kann kaufen, was in den Regalen steht.

Kontakt: KreativUM, Ringstraße 5 Schwedt, geöffnet Di-Do 9.30 -18 Uhr oder nach Bedarf und Absprache, Tel. 01605086383, mail@kreativ-um-de