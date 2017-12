Heftige Diskussion um Antrag

Andrea Linne

Panketal (li) Heftig und laut ging es beim Antrag von SPD und Linke im Sozialausschuss am Dienstag in Panketal zu. Das Ansinnen, den frei werdenden Raum der Stadtteilbibliothek am Genfer Platz für Seniorenarbeit zu nutzen und generell im Rahmen einer Ausschreibung freie Träger für das Betreiben zweier Begegnungsstätten zu suchen, blieb im Ansatz stecken. Christel Zillmann, linke Fraktionsvorsitzende, mühte sich redlich, den Vorschlag zu erklären. Zahlreiche Ausschuss-Mitglieder aber waren so gar nicht mit einigen Formulierungen zufrieden. Auch an den beantragten Personal- und Sachkosten in Höhe von 140 000 Euro rieben sie sich.

So sollte sich die Gemeinde klar zur Aufgabe "soziale Betreuung der Seniorinnen und Senioren" bekennen, was einige entschieden zurückwiesen. Ein Bekenntnis zu einer Bevölkerungsgruppe sei ihnen nicht abzuringen, weil alle demografischen Schichten gleich behandelt werden müssten.

Auch die Frage, mit welchen Inhalten die Seniorenarbeit anzureichern sei, ließ sich von einem zum anderen Mitglied mit vielen Ideen auffüllen. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Sigrun Pilz und Hubert Hayek (SPD), beides ehemalige Ärzte, legten sich ins Zeug für die Aktivierung von Senioren. Immer wieder betonten sie, die Nähe zu Physiotherapeuten und Ärzten in der Region solle genutzt und ehrenamtlich ausgebaut werden. Die Gemeinde könne doch Briefe schreiben, sagte Sigrun Pilz. Hendrik Wendland (Bündnis 90/Grüne) verwies auf eine klare Abgrenzung der Seniorenarbeit zu Leistungen von Sozialversicherungsträgern. Auch die Behindertenbeauftragte Panketals, Ilona Trometer, kritisierte das unkonkrete Papier.

Dagegen kämpften Zillmann und die Seniorenbeauftragte Magdalena Schmager um die freien Räume in Schwanebeck, die Möglichkeiten böten, Defiziten in zahlreichen Wohnbereichen zu begegnen. Schmager: "Die Treffpunkte müssen auch gut zu erreichen sein, sonst kommen die Senioren ja nicht hin." Neben dem Raum am Genfer Platz solle auf dem Krankenhausgelände eine Begegnungsstätte entstehen - nicht nur für Senioren. Mehrfach versuchte der Vorsitzende des Gremiums, Axel Kruschinski (SPD), die Forderungen zusammenzufassen, was ihm am Ende dann auch gelang. Sozial-Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert schrieb für ihn mit, um den Überblick zu wahren.

Der Ortsbeirat Zepernick hatte den Antrag zur Rückstellung empfohlen. Auch der Sozialausschuss folgte mehrheitlich dem Antrag, das Papier an die Antragsteller SPD und Linke zurückzuweisen. Diese sollen Angaben zu Potenzialen, Zielgruppen und -vorgaben sammeln, ehe eine Ausschreibung erfolgen könne.