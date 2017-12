Umweltfrevel im Wald bei Hohenjesar

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) An der Verbindungsstraße zwischen Hohenjesar und Döbberin habe jemand am Waldrand seine alten Öltanks entsorgt. Darüber hat Gemeindevertreter Udo Pultke am Dienstagabend seine Abgeordnetenkollegen im Zeschdorfer Gemeinderat und die anwesenden Vertreter des Amtes Lebus informiert.Pultke selbst war von einem Bürger auf den Umweltfrevel aufmerksam gemacht worden. "Wir werden umgehend die untere Naturschutzbehörde des Landkreises in Kenntnis setzen", versicherte Bürgermeisterin Margot Franke.