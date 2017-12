LED-Technik und Ladesäulen

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Klima-Managerin des Amtes Barnim-Oderbruch hat sich in der letzten Sitzung des Amtsausschusses den Abgeordneten vorgestellt. Seit Ende Juli ist die studierte Biologin, die sich in ihrem Studium in Rostock mit dem Klimawandel beschäftigt hat, für das Amt Barnim-Oderbruch als Klima-Managerin tätig. Und in den Städten Bad Freienwalde und Wriezen. "Mich hat es in die Heimat zurückgezogen", sagte die Reichenbergerin über ihren Entschluss, sich auf die Stelle zu bewerben. Gefragt nach ihren Aufgaben, die sie in den Verwaltungen sieht, sagte Henriette Bauer, es sei ihr ein Anliegen, die verschiedenen Akteure zu vernetzen und so zum Beispiel Erzeuger und Verbraucher zusammenzubringen.

Im kommenden Jahr steht als erstes für die Klima-Managerin die Errichtung und Inbetriebnahme der Ladesäulen für Elektromobilität auf der Agenda, berichtete sie am Dienstagabend im Amtsausschuss. Auch seien bereits die Umrüstungen einiger Straßenleuchten in verschiedenen Ortsteilen auf LED-Technik in Angriff genommen worden. So zum Beispiel in Altmädewitz, Neumädewitz und Neukietz. Dasselbe sei nun für Neulietzegöricke angedacht. "Das ist ein immenser Energie- und Kostensparfaktor", machte die Fachfrau deutlich.

Künftig will sie ein Netzwerk entwickeln, so Henriette Bauer weiter, um Maßnahmen besser zu planen. "Ich begleite auch bereits laufende Projekte, so zum Thema Öko-Strom, und habe in den Kindertagesstätten das sogenannte Klimafrühstück für die Erzieher angeboten." Dabei ging es darum, schon in der Kita die Kleinsten mit den Themen Klimaschutz und Energie vertraut zu machen und die Erzieher dahingehend zu schulen. "Das Thema möchte ich kommenden Jahr auch in die Schulen bringen und plane dazu Themenwochen", blickte Henriette Bauer voraus.

Im Bezug auf das Spannungsfeld - alte Laternenmasten und neue Technik - bat Ausschussmitglied Horst Wilke, Bürgermeister der Gemeinde Neulewin, Henriette Bauer, eine Perspektive für die Gemeinde zu erarbeiten. "Für eine komplette Erneuerung der Masten, sind die Fördermittelsätze nicht sehr attraktiv", gab die Klima-Managerin zu bedenken. Aber sie halte die Augen offen, versprach sie. Es sei wichtig, alle Varianten zu prüfen, insistierte Horst Wilke. Auf der Suche nach der günstigsten. "Es gibt doch auch schon solarbetriebene Straßenleuchten", warf er ein. Angeboten werde viel, wägte Henriette Bauer ab. Doch sei die Technik oft noch nicht ausgereift. "Und die Straßenleuchten wurden dann zum Beispiel vom Anbieter in Afrika getestet, wo den ganzen Tag die Sonne scheint", gab sie zu bedenken.

Henriette Bauer ist unter Telefon 033456 39955, E-Mail bauer@barnim-oderbruch.de sowie zu den Sprechzeiten der Amtsverwaltung zu erreichen.