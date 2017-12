Jutta Wachowiak liest

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Hans Christian Andersens Märchen "Die Schneekönigin" ist am Freitag in der St. Gertraudkirche zu hören. Die Schauspielerin Jutta Wachowiak, die am Mittwoch ihren 77. Geburtstag feierte, ist dort Gast des Vorweihnachtlichen Abends des Knabenchores der Singakademie. Sie wird das Märchen in mehreren Teilen lesen. Der Knabenchor singt dazu Weihnachtslieder. Die Veranstaltung, die von der MOZ präsentiert wird, beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse für 18 Euro, ermäßigt 15 Euro.