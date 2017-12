Region setzt auf neuen Gesetzentwurf

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Heute gibt es in der Stadt einen weiteren Treff in Sachen Verwaltungsstrukturreform. Am 5. Dezember hatten die ehrenamtlichen Bürgermeister der 18 beteiligten Kommunen der Modellregion Oderland und die Hauptverwaltungsbeamten eine Runde mit Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Es wurde erörtert, wie es nach der Rücknahme des Gesetzentwurfes weiter geht. Heute kommt die Runde noch einmal in Seelow zusammen, dieses Mal mit Vertretern des Städte- und Gemeindebundes. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Schröder am Dienstagabend in der Stadtverordnetenversammlung.

Ministerium und Spitzenverband vertreten gegensätzliche Auffassungen. Letzterer will die derzeitigen Strukturen beibeihalten, nur weiter entwickeln. Schröder erläuterte, dass der Minister zugesagt habe, dass Ende Januar ein neuer Gesetzentwurf auf dem Tisch liegen und der im Sommer verabschiedet werden soll. Schröter habe zugleich eingeräumt, dass es Abstimmungsbedarf gebe, vor allem bezüglich der Funktionalreform. Die soll klären, welche Aufgaben künftig vom Kreis an die dann größeren gemeindlichen Strukturen übertragen werden. Der Minister habe die Akteure der Modellregion ausdrücklich ermuntert, weiterzumachen.

Die Sorge beteiligter Kommunen wegen möglicher Rückzahlungsforderungen entkräftete Schröder noch einmal. "Wir haben es schriftlich vom Minister, dass es diese nicht geben wird", sagte Schröder. Das bezieht sich auf die 1,5 Millionen Euro, die das Innenministerium in Jahresscheiben ab 2018 der Stadt Seelow für die Schaffung eines gemeinsamen Verwaltungssitzes zugesichert hat. Darauf zielen auch alle drei Beschlüsse, die jetzt in den Vertretungen zur Diskussion standen.

Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke) erklärte, dass in der Runde mit Schröter deutlich wurde, dass das Innenministerium das Projekt zum Erfolg führen wolle. Momentan habe sich allerdings die Geschäftsgrundlage verändert. Jetzt gehe leider auch Zeit verloren, da es abzuwarten gilt. Zeit, die man brauche, um die notwendigen öffentlich-rechtlichen Verträge vorzubereiten und dann in den Vertretungen diskutieren zu können.