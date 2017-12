Angebote für Unerreichbare

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Drei Sozialarbeiter aus Angermünde, Templin und Prenzlau werden sich in den nächsten drei Jahren verstärkt um Jugendliche kümmern, die durch die Netze des Sozialstaates gefallen sind. Dafür stehen 450000Euro zur Verfügung.

Es gibt schon viele Angebote für Schulabbrecher, Schulschwänzer oder Langzeitarbeitslose. Doch bei den vielen Möglichkeiten des Sozialstaates gebe es auch Lücken im Sozialgesetzbuch. Zum Beispiel wenn es um die Frage geht: Wie kriegt man Jugendliche ins Leben zurück, die sich selbst aufgegeben haben und nicht mehr zu erreichen sind? Das sagte Landrat Dietmar Schulze am Mittwoch bei der Übergabe eines Bewilligungsbescheides des Jobcenters Uckermark über 450000Euro an die Träger des neuen Projektes "Gemeinsam zum Ziel", das auch vom Jugendamt und dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises unterstützt wird.

Das Angermünder Bildungswerk hatte sich als Träger des Projektes beworben und wurde vom Landkreis im Verbund mit dem Berufsbildungsverein Prenzlau auserkoren. "Ich habe Vertrauen, dass ihr das schafft", sagte der Landrat. "Es geht darum zu helfen, das junge Leute den Weg ins Leben finden. Es wird ein schwerer Start. Wir sind froh, Partner gefunden zu haben, die bereit sind, sich dem Thema zu stellen und auch andere Projekte schon erfolgreich umgesetzt zu haben", erklärte Michael Steffen, Leiter des Jobcenters Uckermark.

Auf langjährige Erfahrungen könne man bei diesem Projekt nicht zurückgreifen, meinte ABW-Geschäftsführerin Susann Löscher. Man wolle schwer erreichbare Jugendliche, die nicht in einem Netzwerk von Schule, Ausbildung und Betrieb, jedoch im Umfeld und im Bekanntenkreis sind, unterstützen. "Das ist ein neues Feld für uns, auch wenn unsere Kollegen nicht neu auf diesem Gebiet sind."

Die Sozialarbeiter Mathias Priebe aus Angermünde, Robert Krause aus Templin und Diana Musehl aus Prenzlau werden in den nächsten drei Jahren unterwegs sein, um diesen Jugendlichen Hilfe anzubieten. Ziel ist es, während dieser Zeit 50 Jugendliche zu erreichen und 20 von ihnen in das Hilfesystem zu integrieren, das heißt, sie in Ausbildung, weiterführende Maßnahmen und Jobs zu bringen oder den Schulabschluss nachmachen zu lassen, um wieder eine Zukunft vor sich zu sehen. Das Motto dabei lautet "Alles kann - nichts muss". Für das Projekt könne das ABW die Infrastruktur zur Verfügung stellen, sagte Susann Löscher. Die nötige Ausrüstung und Fahrzeuge werden aus den zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert.

"Vertrauen ist der Anfang von allem. Es gibt aber durchaus junge Leute, die das Vertrauen grundsätzlich verloren haben", weiß Frank Bretsch als Schulleiter und als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses des Kreises. "Das notwendige Maß an Eigeninitiative und Selbstorganisation kann man verlernen, wenn man sich entzieht. Wir können es uns nicht leisten, einen einzigen jungen Menschen zu verlieren oder zu vergessen. Deshalb muss man auf sie zugehen und Wege anbieten", meinte er. Freiwilligkeit sei Voraussetzung für den Erfolg. "Ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Mit traditionellen Wegen haben wir wenig Chancen, an diese jungen Leute heranzukommen."

Jeder Jugendliche, der in Arbeit gebracht wird, spare der Gesellschaft viel Geld. Auch deshalb ist jeder Jugendliche wichtig, erklärte der Leiter des Jobcenters.

Ein Ziel haben die Sozialarbeiter und Projektträger, aber keinen Erfolgsdruck. Die 450000Euro sind ergebnisunabhängig. Jedoch stehen alle Partner ständig im Kontakt. Vierteljährlich gibt es Gespräche mit dem Jobcenter.