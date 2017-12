Biesenthal baut Kita und Turnhalle

Olav Schröder

Biesenthal (MOZ) Mit dem Haushalt für das neue Jahr haben die Biesenthaler Stadtverordneten den Bau einer neuen Kita und einer neuen Sporthalle beschlossen. Die Investitionssumme für beide Vorhaben beträgt zusammen rund 6,8 Millionen Euro.

Schon jetzt zeichnet sich ein Bedarf an 40 zusätzlichen Kita-Plätzen in Biesenthal ab, sagt Bürgermeister Carsten Bruch (CDU). Ein Gutachten, dass die Stadt in Auftrag gegeben hat, belegt dies. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit, neue Kita-Plätze zu schaffen, auch im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Barnim festgeschrieben. "Bis zum Herbst 2019 müssen diese Plätze vorhanden sein", sagt Bruch und nennt dies zugleich ein "sportliches Ziel". Die drei bestehenden Kitas in Biesenthal in kommunaler beziehungsweise freier Trägerschaft seien bereits "sehr gut ausgelastet".

Entstehen wird der Neubau in der Kirschallee/Ecke Weprajetzky-Weg mit insgesamt 60 Plätzen und der Möglichkeit für einen späteren Anbau. Damit ist das Gebäude auf Zuwachs angelegt, mit dem nicht zuletzt auch in der Umgebung zu rechnen ist. Ein Bebauungsplan für die Errichtung von Einfamilienhäusern und eventuell auch mit altersgerechten Wohnungen wurde vor geraumer Zeit bestätigt. Darüber hinaus wurde auch die Planung für die weitere Bebauung nördlich der Bahnhofstraße zur Abrundung der Stadtbebauung in Angriff genommen. Dass Biesenthal wächst, so Bruch, sei auch daran abzulesen, dass im laufenden Schuljahr eine zusätzliche erste Klasse eingerichtet wurde. Den Betrieb der neuen Kita soll nach Möglichkeit ein freier Träger übernehmen. Ein Interessenbekundungsverfahren wird hierfür vorbereitet.

Das zweite große Projekt in Biesenthal betrifft den Bau einer Dreifach-Sporthalle für insgesamt 4,8 Millionen Euro. Für 2018 sind zunächst 1,5 Millionen Euro bereitgestellt worden. "Wir wollen die Planung fortsetzen und möglichst auch noch den Baubeginn im kommenden Jahr schaffen", sagt Carsten Bruch. "Denn dann könnte die Sporthalle angesichts einer etwa einjährigen Bauzeit vielleicht noch 2019 fertig werden." Die neue Halle wird an der Schützenstraße neben der alten, die erhalten bleibt, errichtet.

Benötigt wird die Halle für den Schulsport. Nach dem Sportunterricht steht sie auch dem Vereins- und Bürgersport zur Verfügung. "Wir haben viele Anfragen für die Nutzung der alten Halle", so Carsten Bruch. "Sie ist allerdings voll belegt, so dass die Wünsche zurzeit nicht erfüllt werden können."

Finanziert werden soll sowohl der Kita- als auch der Sporthallenneubau ohne Kreditaufnahme. Um dies zu erreichen, stehen im Haushalt noch liquide Mittel bereit. Die Haushaltslage sei auch aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen gut. Außerdem wurden Gelder aus verschiedenen Fördertöpfen beantragt. Nicht zuletzt hat der Kreistag die Erarbeitung einer Förderrichtlinie für ein Kreisentwicklungsbudget beschlossen. Dieses soll ab 2019 zwei Millionen Euro für Kommunen bereitstellen, die nicht am Berliner Rand liegen, trotzdem die Infrastruktur für die Bevölkerung schaffen müssen.