Mehr Kontrollmechanismen gefordert

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Während die Kultur GmbH in die Liquidation geführt wird, arbeitet ein eigens dafür gebildeter Ausschuss an den Modalitäten einer Neugründung. Derweil befürchten die Rüdersdorfer, dass ihnen die Kulturangebote wegbrechen und das Kulturhaus schließen muss.

Es muss schneller gehen, stellten die Mitglieder des Vorläufigen Ausschusses zur Neugründung einer Kulturgesellschaft fest. Und so machten sie auf ihrer ersten Zusammenkunft sich selber Druck. Ronny Neumann (Linke), der auf CDU-Vorschlag den Vorsitz des Ausschusses innehat, steckte die ersten Aufgaben ab.

Man müsse den Rahmen für eine Gesellschaftsgründung abstecken, sagte er. Man müsse sich über den Gesellschaftervertrag einigen und man müsse ein geeignetes Regularium finden, das eine bessere Kontrolle ermöglicht. Als spätesten Termin, um damit in den Beschlussgremien zu Rande zu kommen, setze er den 13. März. Und nicht zuletzt müsse man sich auf einen neuen Namen einigen. Neumann wies zugleich darauf hin, dass es in diesem Ausschuss nicht um Kulturveranstaltungen gehen werde.

Das enttäuschte die Sitzungsgäste, die genau darauf gehofft hatten. Renate Radoy, die mit einer Schutzengelaktion allerorten fürs Offenhalten des Kulturhauses als Heimat zahlreicher Vereine kämpft, fragte explizit nach, ob das Kulturhaus ab 2. Januar zugemacht werden würde. Petra Schulz, Kämmerin und hier als Gesellschafter dabei, konnte sich nicht an eine solche Weisung erinnern. Und Liquidator Roderik Daul erklärte klipp und klar, dass er, "um Schaden von der Kultur GmbH abzuwenden, das Kulturhaus nicht an die Gemeinde übergeben" werde. "Mit dem Personal werden die Öffnungszeiten eingehalten", sagte er.

Auch andere wollten Konzeptionelles erfahren und forderten, die Öffentlichkeit an einen Runden Kultur-Tisch dazuzuholen. Allerdings trug Daul seine konzeptionellen Erarbeitungen und seine Sicht auf die Problemlage in einem nicht öffentlichen Teil der Sitzung vor. Neumann verwies darauf, dass diese Konzeption später sehr wohl auch öffentlich in der Gemeindevertretersitzung behandelt würde.

Allerdings, so wurde erklärt, sei der spätere Geschäftsführer für Inhalte zuständig und nicht die Gemeindevertretung. Rüdiger Wirthwein, sachkundiger Bürger, hielt schon an dem Gedanken fest, dass der Zweck der GmbH festgelegt werden müsse, sonst "kann der Betreiber sie als Rodelbahn nutzen". Auch Jan Jach vom Verein der Theaterfreunde Rüdersdorf-Schöneiche meldete sich zu Wort. Dieser Verein beschert seit sieben Jahren der Gemeinde und weit darüber hinaus unter dem Dach der Kultur GmbH Höhepunkte wie Musicals und Operettenbälle und bietet jungen Leuten im Pelle-Camp kulturell-künstlerische Betätigung. "Wir haben über die Jahre Tausende Euro Sponsorenmittel für unsere künstlerischen Vereins-Projekte eingeworben, die dann aber viel zu oft über eine Querfinanzierung in ureigenste GmbH-Projekte verschwunden sind", sagte er. Auch aus diesem Grund müsse man die neue Gesellschaft entsprechend finanziell ausstatten.

Im Vorfeld dieser Sitzung hatte man sich fraktionsübergreifend verständigt, berichtete Rita Nachtigall (SPD), dass man bei dem Modell einer GmbH bleiben wolle im Unterschied zu einer Stiftung, die für die Führung von Kulturhaus und Museumspark auch möglich wäre. Unterstützung kam von Norbert Pose (CDU), der aber wirkungsvolle Kontrollelemente einforderte. Für Detlef Adler (Linke) war es wichtig, Vorkehrungen "zum Schutz des neuen Geschäftsführers zu treffen". Man habe schon "zwei verschlissen, weil der Bürgermeister nicht mit offenen Karten gespielt hat", sagte er. Es müsse Wege geben, bei Problemen die Gemeindevertretung zu informieren, damit die GmbH "nicht zur Spielwiese Einzelner" wird. Mehrfach wurde in der Sitzung auch davor gewarnt, die neue Gesellschaft nicht zum "kulturellen Rüdersdorfer Ramschladen" zu machen.

Man einigte sich darauf, den bisherigen Gesellschaftervertrag beizubehalten, und erteilte der Verwaltung den Auftrag, "Begleitpapiere" zu erarbeiten. Mehr Fantasie forderte der Ausschussvorsitzende bei der Suche nach einem Namen für die künftige Gesellschaft ein. Der dürfe dem Alten nicht zu sehr ähneln. Erster Vorschlag: Rüdersdorfer Museums und Kultur GmbH. Wenn Tourismus im Namen vorkäme, wäre es auch nicht verkehrt, hieß es. Und alle seien aufgefordert, sich an der Namenssuche zu beteiligen.