Schwermütiges aus der Heimat

Ulf Grieger

Voßberg (MOZ) Für die 53 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft des Arbeitersamariterbundes (ASB) in Voßberg sowie viele Gäste aus der Umgebung hatte die Letschiner Ortsgruppe der Linken am Mittwoch das 13. Türchen geöffnet. Gemeinsam wurde gesungen und gebastelt.

Stephan Schoeneberg von den Letschiner Linken und Lars Kleedehn, seit dem 17. Oktober neuer Einrichtungsleiters des ASB in Voßberg, Kunersdorf und Lüdersdorf, begrüßten die Gäste im Keller-Klubraum ganz herzlich. Die Bewohner, es sind Familien mit Kindern aus Tschetschenien, Syrien, Sudan, Tschad, Kenia und Afghanistan, hatten Kuchen gebacken. Gemeinsam mit Gudrun Fenger, einer pensionierten Lehrerin aus Letschin, hatten einige der Mädchen ein Programm einstudiert. "Schneeflöcken-Weißröckchen" auf Deutsch und "Last Christmas" auf Englisch gab es zu hören. Sieda aus Tschetschenien sang Lieder aus ihrer Heimat in ihrer Muttersprache. Umait Umantschew, Familienvater aus Tschetschenien, erfreute die Gäste mit schwermütigen Liedern über Kindheit und Liebe, zu denen er sich mit der Balalaika begleitete.

Während Stephan Schoenemann mit einer Bildershow an die bisherige Treffen erinnerte und Dorothea Giese mit den Mädchen bastelte, verzierten Doris und Herald Straube aus Wollup selbst gebackene Plätzchen.

Die Jungen hielten sich abseits. Amin ist einer der Älteren von ihnen. Der 16-jährige Syrer will nach seinem Schulabschluss in Letschin in Seelow am Gymnasium weiterlernen, erzählte er. Zunächst will er dort die Zehnte wiederholen, um dann sein Abi zu machen. Der Elektronik gelte sein Interesse. Er will deshalb eine Lehre bei der Telekom machen. Natürlich verfolge er das Geschehen in seiner Heimat genau. Noch sei alles zerstört in seiner Heimatstadt Damaskus. Noch sei das kein Ort zum Lernen.

Gudrun Grewe, Sozialarbeiterin in der Voßberger Unterkunft, freute sich über die gemeinsame Aktion im Rahmen des lebendigen Adventskalenders, die bereits zum dritten Mal stattfand. Die 19 Kinder aus dem Voßberger Heim gehen in Letschin zur Schule und in die Kita. Im Kinderklub finden die gemeinsame Veranstaltungen statt. Einen Spielplatz gibt es nicht. Gudrun Fenger kommt dienstags für zwei Stunden, um ehrenamtlichen mit den Kinder Deutsch zu üben und Hausaufgaben zu machen. Konflikte zwischen den Familien oder mit den aktuell zehn Obdachlosen, die ebenfalls dort wohnen, gebe es kaum, erklärte Lars Kleedehn.

Die Kreisverwaltung Märkisch-Oderland analysiert ständig die Auslastung der Unterkünfte. Für rund 1000 der 1132 betreuten Menschen laufen aktuell noch Asylantragsverfahren. 116 leben dort noch. Sie könnten zwar bereits ausziehen, haben aber noch keine Wohnung, erklärte Thomas Berendt, Sprecher des Landrates. Die Unterkunft-Belegungen seien unterschiedlich. Für die 2018 erwarteten 1000 Asylsuchenden gebe es im Kreis genug Platz: "Abgänge und Zuweisungen halten sich die Waage", so Berendt. In Neuhardenberg sind 167 von 190 Plätze offiziell belegt, in Müncheberg sind alle 105 Plätze belegt. In Bliesdorf sind es 100 von 170 Plätzen, in Gusow 69 von 108, in Platkow 64 von 79, in Hoppegarten bei Berlin 143 von 158, im Strausberger Wohnverbund 37 von 51, im Freienwalder Oderlandhaus 63 von 73, in Lietzen 101 von 240, in Lüdersdorf 63 von 76 und in Kunersdorf 72 von 112.