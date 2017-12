Nabu sieht von Klage ab

Nadja Voigt

Altwustrow/Zollbrücke (MOZ) Der Baumschnitt in den Gemeinden erregt immer wieder die Gemüter. Nun sah MOZ-Leserin Sonnhild Siegel die Obstbäume an der Kreisstraße von Altwustrow nach Zollbrücke verstümmelt. Der Landkreis konstatiert auf MOZ-Nachfrage gleich mehrfach Mängel der dort beauftragten Firmen.

"Seit vielen Jahren befahre ich die Landstraße zwischen Altreetz und Zollbrücke und habe das Verschwinden der alten Apfelbäume am Straßenrand miterlebt", berichtet MOZ-Leserin Sonnhild Siegel. "Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als zwischen Altwustrow und Zollbrücke eine junge Obstbaumallee gepflanzt wurde." Nach etlichen Pannen in den letzten Jahren seien die Bäume auch angewachsen und haben schöne, kleine Kronen gebildet. "Deshalb war mein Entsetzen sehr groß, als ich kürzlich entdeckte, dass diese Kronen total zerstört worden waren und zwar nicht durch Vandalismus, sondern planmäßig." Inzwischen gebe es kaum noch Äste an den Bäumen und so viele Wunden, dass der Pilzbefall vorprogrammiert ist, konstatiert Sonnhild Siegel. "Wir verlieren in Brandenburg jedes Jahr zahllose, meist ältere Straßenbäume und kommen mit dem Nachpflanzen nicht hinterher. Es ist ein Unding, was hier mit dieser jungen Allee veranstaltet wurde."

Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland erklärt dazu: "Die betreffende Obstbaumallee wurde seinerzeit durch eine Firma gepflanzt, die die ersten Pflanzarbeiten nicht vertragsgerecht ausgeführt hat. Seitens des Landkreises wurde die Firma mehrfach zur Beseitigung von Mängel an den getätigten Pflanzungen, bis hin zu Ersatzpflanzungen aufgefordert. So mussten Teile der Allee mehrfach nachgepflanzt werden." Auch die Entwicklungspflege wurde nicht vertragsgerecht durchgeführt, heißt es weiter zum Sachverhalt aus Seelow. "Die nicht fachgerechte Verpflanzung und Verankerung der Bäume führte dazu, dass bis heute ein Teil der Bäume nicht richtig angewachsen ist. So dass ein Großteil der gepflanzten Bäume stark Richtung Fahrbahn bzw. Acker geneigt sind ." Das werde zudem durch schlechte Verankerung und Windeinfluss begünstigt. "Die geneigten Bäume wuchsen in den Lichtraum, wodurch starke Schäden durch landwirtschaftlichen und öffentlichen Verkehr in deren Kronen entstanden sind." Beim Vorbeifahren an diesen Bäumen seien diese Schäden kaum ersichtlich gewesen, so Thomas Berendt weiter. Erst bei Baumkontrollen sei das ganze Ausmaß der Schäden erkennbar gewesen. "Als Ergebnis der durchgeführten Baumkontrollen und Baumschauen, zu denen auch die Naturschutzverbände geladen waren, wurden die dann durchgeführten Maßnahmen festgelegt." Als Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen seien eine Kronenauslichtung und ein Lichtraumprofilschnitt erfolgt. Des Weiteren wurden Stämme und Stammfüße von Austrieben befreit. "Damit wird erreicht, dass die Obstbäume durch Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht weiter geschädigt werden. Diese Maßnahmen dienen der Verbesserung der Standsicherheit und einer einheitlichen Kronenausbildung", erklärt der Pressesprecher. Auf Außenstehende wirken diese Maßnahmen bisweilen radikal, gibt er zu. "Sie sind es aber nicht. Mit den Maßnahmen wird die Ausbildung von Neuaustrieben bzw. das Höhenwachstum angeregt, so dass diese nach und nach neu ausgeformt werden können."

Grundlage für die Festlegung und Durchführung von Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen an den Straßenbäumen von Kreisstraßen bildet nicht allein nur das Regelwerk "ZTV-Baumpflege", informiert Berendt weiter. Auch Baumbegutachtungen, theoretische und praktische Fortbildungsmaßnahmen mit Baumgutachtern bewirkten, dass die erforderlichen Maßnahmen artspezifisch angemessen und mit dem vorrangigen Ziel des langmöglichen Erhalts der Straßenbäume durchgeführt werden.

"Mir fehlen die Worte und vor allem auch die Zuversicht, dass es bei so geringer Wertschätzung auch zukünftig noch Alleen in unserem Landkreis geben wird", sagt Gisela Ziehm vom Nabu. "Im Vorstand sind wir der Meinung, dass es darum gehen müsste, die Handelnden, zu qualifizieren. Eigentlich nicht unsere Aufgabe." Obwohl aus ihrer Sicht eindeutig gegen verschiedene Gesetze verstoßen wurde, werde der Vorstand wohl von einer Klage absehen. "Die durchaus berechtigt ist", so Gisela Ziehm weiter. "Mich hat ganz besonders erschüttert, dass der Vorfall ja schon eine ganze Weile zurücklag, aber es offensichtlich niemanden weiter berührt hat, also scheinbar keinerlei öffentliches Interesse an den Bäumen herrscht. Anscheinend auch in der Gemeinde Oderaue nicht."