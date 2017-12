Wieder eine Lücke weniger

Oliver Schwers

Zichow (MOZ) Wieder ist ein Loch gestopft: Landrat Dietmar Schulze hat am Mittwoch den seit vielen Jahren geplanten und jetzt fertigen Zichower Abschnitt des Uckermärkischen Radrundweges freigegeben. Doch auf Passower Seite geht es holprig weiter. Dort schwelt ein Streit um Finanzen.

Der erste Nutzer nach dem symbolischen Band-Durchschneiden rollte nicht mit Pedalkraft über den Asphalt. Nein, es war ein Traktor mit Anhänger, der in die Randowwiesen musste. Genau deshalb müssen uckermärkische Radwege anders gebaut werden als die in Großstädten, stellen sie doch hierzulande häufig die einzige befestige Verbindung in entlegene Dorfbereiche dar. Wer jetzt mit Fahrrad an der weithin sichtbaren historischen Mühle von Zichow vorbeiradelt, kommt bergab in die Randowwiesen hinunter. Dort stößt er dann schon auf Milchtanker, die vom Melkstand kommen, auf Landmaschinen und Traktoren, die vorüber müssen.

Wo früher ein Holperweg verlief oder Spurplatten verlegt waren, kann der Verkehr jetzt sicher und ohne im Schlammloch zu versinken weiterrollen. Rund 450 000 Euro kostete der fast zwei Kilometer lange Abschnitt zwischen Zichow und der Gemarkungsgrenze Passow/Wendemark. Um gefahrlos Touristen in die traumhaft schöne Bruchlandschaft schicken zu können, wurde die Straße in einer Breite von 3,50 Meter ausgebaut und zusätzlich mit Ausweichstellen versehen. Teilweise ließen die Firmen das Lesesteinpflaster in der Fahrbahn, sorgten aber mit Betonsteinen für ebene Spuren.Größtenteils entstand aber eine glatte Asphaltbahn.

Über europäische Fördermittel sowie über Bundes- und Landesgelder konnte der Bau mit 342 000 Euro unterstützt werden. 25 Prozent der Gesamtsumme teilen sich der Landkreis Uckermark, der ein großes Interesse am Radweg hat, und die Gemeinde Zichow. Der Eigenanteil des Dorfes liegt schon seit vielen Jahren auf dem Konto, jedoch verzögerte sich die Planung immer wieder. "Schon zu seinem Amtsantritt hat der Landrat uns den Radweg versprochen", erinnert sich Bürgermeister Martin Röthke. Das war vor acht Jahren. "Wir hoffen jetzt, dass die Passower nachziehen."

Nach Angaben der benachbarten Amtsverwaltung soll 2018 der fehlende Abschnitt zwischen der Gemarkungsgrenze Zichow und dem Ortseingang des Ortsteils Wendemark gebaut werden. Dabei handelt es sich um nur noch 1000 Meter. Doch aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen über die Höhe des Eigenanteils gab es in der Vergangenheit ausgiebigen Gesprächsbedarf zwischen der Amts- und der Kreisverwaltung. Ursache ist die nur 50-prozentige Förderung der Ortsdurchfahrt Wendemark. Normalerweise würde sich der Landkreis die Hälfte des fehlenden Restbetrags mit Passow teilen. Doch geht die Kreisverwaltung von einer 75-prozentigen EU-Förderung aus, wie sie überall üblich war. Damit ist ein Loch entstanden. Zuzüglich der noch geplanten Bauabschnitte von Passow in Richtung Landin käme nach Berechnung des Amtes Oder-Welse ein zusätzlicher Betrag von 130 000 Euro auf die Gemeinde zu. Das sorgte für Unstimmigkeiten in der Gemeindevertretung. "Wir sind aber auf einem guten Weg", so Landrat Dietmar Schulze bei der Einweihung des Zichower Abschnitts.

Er selbst hat schon einmal eine vertrackte Situation gerettet. Denn ursprünglich sollte der Radweg von Zichow kommend quer durch die Randowwiesen bis nach Blumberg führen. Aber der schwammige und unberechenbare Untergrund des früheren Niedermoors machte erhebliche Schwierigkeiten. Denn ohne Landwirtschaft kein Radweg. Also ließ Schulze den Weg einfach über den vorhandenen Plattenpfad umlegen, so dass die Radler nun über Wendemark und den Passower Bahnhof fahren.

Der Gramzower Amtsdirektor Reiner Schulz hat die Strecke schon getestet. Mit dem Rad. "In einer Gemeindevertretung ist der Entscheidungsprozess manchmal nicht einfach. Man muss eben Kompromisse machen und Mehrheiten finden."