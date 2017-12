Energiefressern auf der Spur

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Betriebskostenabrechnung flattert ins Haus. Schock: Eine Nachzahlung ist fällig. Ausgerechnet zum Jahresende, da das Geld eh knapp ist. Höchste Zeit also, den Energieverbrauch zu überprüfen. Der Stromsparcheck der Bildungseinrichtung Buckow macht's möglich.

Roland Wilke ist eigentlich Werkzeugmacher. Seit wenigen Tagen ist der 58-jährige Eberswalder - nach Arbeitslosigkeit und Krankheit - jedoch als Stromsparhelfer unterwegs. Bevor er seinen ersten Kunden aufsucht, hat er den eigenen Haushalt einem Check unterzogen. Und damit gleichsam das erlernte Wissen aus der Schulung getestet. "Der Kühlschrank ist der größte Stromfresser", ist Wilke selbst erstaunt. Da gebe es also Einsparpotenzial.

Wilke ist einer von vier Mitarbeitern des Stromsparchecks Eberswalde, dessen Träger die Bildungseinrichtung Buckow ist. Seit 2008 gebe es das bundesweite Angebot, seinerzeit initiiert von der Caritas, weiß Klaus-Dieter Busch, der das Projekt beim Schorfheider Verein leitet und koordiniert. Um die 250 000 Haushalte haben seit dem Start bereits von dem Angebot profitiert, haben die Betriebskosten bzw. den Verbrauch von Wasser, Strom und Wärme senken können und die CO2-Emissionen um 440 000 Tonnen reduziert.

Dem Barnimer Verein ist es gelungen, die Beratung nun auch in Eberswalde zu installieren. Ein Angebot, das sich an bedürftige Kunden richtet. An Hartz-IV-Empfänger, an Bezieher von Wohngeld und Sozialhilfe, an Senioren mit kleiner Rente. "Weshalb der Check für diese Kunden kostenlos ist." Mehr noch: Zum Teil gibt es auch gratis Soforthilfen für den Haushalt.

Der Check setze sich aus zwei Teilen zusammen, erklärt Wilke. Zwei Hausbesuchen. Beim ersten ermitteln die Stromsparhelfer den Energie- und Wasserverbrauch im Haushalt. "Unsere Mitarbeiter sind mit den dafür notwendigen Messgeräten ausgestattet." Bei der zweiten Visite erhalten die Kunden auf der Basis der Messungen und in Auswertung der Daten einen umfassenden Bericht zur Optimierung des Gesamt-Energiebedarfs. "Ziel ist es, den Energieverbrauch sowie die Stromrechnung und die Mietnebenkosten zu senken, und zwar ohne Komforteinbußen", betont Busch noch einmal. Was einerseits eben das Portemonnaie der sozial Bedürftigen schont, andererseits natürlich auch die Umwelt. Ein 16 Jahre alter Kühlschrank verschlinge beispielsweise, auch wenn er vermeintlich "noch gut in Schuss" ist, um die 300 kWh pro Jahr, ein neuer, der mit dem Label A+++ ausgezeichnet ist, benötige weniger als 100 kWh, kommt Busch auf das eingangs erwähnte Beispiel zurück, das bares Geld sparen helfe. Einkommensschwache Haushalte können deshalb unter bestimmten Voraussetzungen über das Projekt beim Kauf eines neuen Kühlschranks einen Zuschuss von 150 Euro erhalten. Zudem tauschen die Stromsparhelfer auf Wunsch sofort alte Glühlampen gegen neue Energiespar- oder LED-Lampen aus, bauen sogenannte Perlatoren ein, die den Durchfluss am Wasserhahn begrenzen, und ersetzen Duschköpfe. Dies ebenfalls für die Kunden gratis.

Die Werte, die die Mitarbeiter erheben, unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz, versichert Busch. Sie werden nicht an Behörden weitergegeben. Auch würden sich die Einsparungen nicht auf die Leistungen, die die Verbraucher beziehen, auswirken. Wohngeld oder Hartz IV werden also nicht gekürzt.

Die Mitarbeiter seien in einem vierwöchigen Lehrgang für die Untersuchung und die Beratung extra geschult worden, beispielsweise durch die Berliner Energieberatung. "Anfangs war das schon alles Neuland", gesteht Roland Wilke. Aber dank der Schulung fühle er sich jetzt gut vorbereitet. Das Projekt ist zunächst bis Ende 2019 befristet. Es wird vom Jobcenter Barnim gefördert, ebenso wie die vier Langzeitarbeitslosen, die jetzt als Stromsparhelfer im Einsatz sind.

Stromsparcheck Eberswalde, Bildungseinrichtung Buckow: Schönholzer Straße 12 (Waldhäuschen), Tel. 03334 5848893 oder 0174 9955013