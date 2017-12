Mutti-Taxi nervt

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw und Clemens Klikar vom Büro Stadt.Menschen.Berlin stellten die Ergebnisse der Online-Jugendbefragung am Dienstag im Sozialausschuss vor. Aus 321 Antworten von Zwölf- bis 21-Jährigen wurde ein umfangreiches Papier erstellt. Allein auf fünf Seiten gibt es klare Worte - eine wahre Goldgrube.

Die Ergebnisse der Panketaler Befragung, insgesamt 1610 Einladungen waren rausgegangen, hält der Fachmann mit sozialpädagogischem Hintergrund für voll im Trend. So verbringen 67, 5 Prozent aller Jugendlichen ihre Zeit zu Hause, allerdings hauptsächlich mit Freunden an Playstation oder Smartphone. Sie hören gern Musik, reden oder fotografieren gern. Nur sieben bis zehn Prozent nutzen Jugendhäuser im Ort. "Das liegt im absoluten deutschlandweiten Trend", sagte Klikar.

56 Prozent wünschen sich mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung, zum Beispiel in Jugendversammlungen oder -beiräten. Die Lebensqualität beurteilt das Gros der Antwortenden, nämlich 87 Prozent, als gut. Nur 2,18 Prozent geben an, nicht so gern in Panketal zu leben.

32 Fragen standen auf der Liste, sechs Themenkomplexe wurden gestreift, darunter Freizeit, Wohnen und Konflikte. Großer Kritikpunkt, das fanden die Studien-Bearbeiter aus Berlin heraus, ist das Mutti-Taxi, das als nervend empfunden wird. Die Jugendlichen wünschen sich ganz klar bessere Bus- und Bahnverbindungen. Kritisch wurde angemerkt, dass mehr öffentliches Wlan nötig sei. Auch Müll im öffentlichen Raum empfanden viele als störend. Freizeitangebote abseits vom Sport bemängelten 39 Prozent.

Nur etwa sieben bis zehn Prozent besuchen regelmäßig die vorhandenen Jugendhäuser.Auch das, so Klikar, sei nicht ungewöhnlich. "Das ist übertragbar auf andere Kommunen." Schnell würden Gruppen wechseln, die Treffs belegten. Der Wunsch nach einem Jugendhaus wurde in der Studie mit besserer Anbindung und großem Freiraum im Außenbereich untersetzt.

Im Trend aber liegt das eigene Zimmer. Nur weniger als ein Prozent der bis 13-Jährigen hat keinen Zugang zu einem internetfähigen Handy. Das Gros der Befragten aber surft, hört gern Musik, spielt am PC oder mit der Playstation und verbringt Zeit mit Freunden.

Fehlende Orte zum Treffen mit Freunden und zu wenige Angebote waren Thema. Der Wunsch nach Beratung und Informationen, vor allem beim Übergang von Schule in Berufe, wurde sehr deutlich. Fast 65 Prozent der Befragten besuchen Gymnasium oder Gesamtschule. Über den Schulbesuch hinaus fehlten Informationen und Hilfestellungen. Dabei scheint die Berufswahl für viele Jugendliche ein großes Thema zu sein.

Als beliebte Treffs werden in Paketal der Sportplatz, das Café Madlen und der Schillerpark genannt. Eher weniger begehrt sind Schule und Bahnhof. Gern würden viele Jugendliche auch mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen.

42 Prozent nutzen Angebote in anderen Gemeinden und Berlin von Freibad über Kino bis Verein. Es gibt den Wunsch nach Räumen, wo man sich ungestört mit Freunden treffen oder Praktisches fürs Leben lernen kann. Auch eine Disko wäre gut.

Bis zu 16 Stunden sind Befragte online, sie nutzen das Internet, Fernsehen und auch Bücher. Die Fragen der Sicherheit im Internet und beim Surfen werden als eher gering bewertet, obwohl sie bekannt sind.

Jana Kohlhaw betonte, dass die Ergebnisse demnächst online einsehbar sind. Sie sollen in die Jugendkonzeption einfließen, die erarbeitet wird. Für den Sozialausschuss, der aktuell einen neuen Standort für das "Heizhaus" sucht, blieben wohl einige Fragen offen. Allerdings gab es auch viele Antworten.

Gerade läuft noch bis 18. Dezember die Online-Elternumfrage in Panketal. Schon 220 Erwachsene haben sich beteiligt, 2168 Familien erhielten Postkarten. Auch in Märkten hängen Karten aus. Online lassen sich Fragen außerdem beantworten. Die Auswertung soll öffentlich erfolgen.