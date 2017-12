Mietvertrag für Tafel liegt noch auf Eis

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Mietvertrag zwischen der Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) und der Volkssolidarität für die künftige Tafel ist noch nicht unterzeichnet. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Schröder am Dienstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Grund sei die Tatsache, dass der Bund deutscher Tafeln noch immer keine Zulassung für die Seelower Tafel erteilt habe. Erst, wenn die vorliege, werde die Volkssolidarität unterschreiben, sagte Schröder.

Die Sewoba hat für mehr als 30 000 Euro Instandhaltungsarbeiten im einstigen "Brotkorb" realisiert, so dass im neuen Jahr die Tafel wieder öffnen könnte. Nach der Schließung im Sommer durch die Arbeitsloseninitiative Frankfurt hatte es zwei Bewerbungen für die Übernahme dieser Einrichtung gegeben. Die Entscheidung fiel zugunsten der Volkssolidarität. Noch stehe der Termin, am 21. Dezember einen Tag der offenen Tür durchzuführen, so Schröder. Er hofft, dass es dabei bleibt und im Januar der reguläre Betrieb beginnen kann.