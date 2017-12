Neuenhagener Teamwork

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Bau-Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch hat sich geärgert. Über die Berichterstattung unter dem Titel "Bebauung Eisenbahnstraße auf dem Weg". Denn das sei nicht allein der Verdienst einer Gemeindevertreterin, sondern der vieler Agierender.

In einer langen Mail hat sie aufgeschrieben, was in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen lief. Mitnichten habe sich die Verwaltung aus den Verhandlungen herausgehalten. Das jetzt vorliegende Ergebnis sei das Resultat vieler. Janina Meyer-Klepsch, die für die SPD als Bürgermeisterin kandidiert, erinnert daran, dass mit dem Grundsatzbeschluss AN 001/2016 die Tiefgarage, die nun aber doch kommt, herausgenommen wurde. "Der Investor hatte diese zu diesem Zeitpunkt abgelehnt", schreibt sie. Stattdessen war geplant, die fehlenden Stellplätze im Baufeld C, unweit des S-Bahnhofes, unterzubringen.

In allen weiteren Planungen war von der Tiefgarage keine Rede mehr. Auf der Kippe stand das gesamte Projekt dann plötzlich im Oktober. Da wurde der Verkaufspreis öffentlich moniert und kam plötzlich aus den Reihen der Bürgerschaft erhebliche Kritik an der Stellplatzplanung. Die Verwaltung sei im Vorfeld nicht involviert worden, sondern wurde in den Sitzungen damit konfrontiert, "dass (Teile) der Linken sowie der CDU die Zustimmung versagten ... Die Verwaltung hat sodann unverzüglich versucht, mit dem Investor Lösungen vorzubereiten", schreibt Janina Meyer-Klepsch.

Anfang November folgte ein Treffen der Fraktionschefs mit dem Investor und der Verwaltung. Dort wurden über Kaufpreis und Aufwendungen des Investors heftig debattiert. Um andere Fragen, wie etwa die Tiefgarage, ging es nicht. Doch die Stellplätze und der Kaufpreis waren das Zünglein an der Waage, an dem das komplette Projekt Eisenbahnstraße wenig später zu scheitern drohte. Vor allem aus den Reihen der CDU-Fraktion sei immer wieder die Tiefgarage thematisiert worden. Deshalb habe Janina Meyer-Klepsch Investor Matthias Holst gebeten, mit dieser Fraktion Kontakt aufzunehmen. Diese Zusammenkunft habe es gegeben. Das Damen-Quartett Corinna Fritzsche-Schnick (CDU/kandidiert als Bürgermeisterin), Ilka Goetz (Linke), Gabriele Zink-Ehlert (B 90/Grüne) und Marianne Hitzges (SPD) seien über die Gespräche informiert gewesen bzw. hätten in ihren Fraktionen entsprechende Gespräche geführt. Die vier sowie Janina Meyer-Klepsch haben vor zwei Jahren den gordischen Knoten Eisenbahnstraße zerschlagen, als sie mit dem kühnen Vorschlag, die alten Eisenbahnerhäuser abzureißen und so völlig neu zu denken, das Projekt (wieder) auf den Weg gebracht haben.

"Unterm Strich zählt nur das Ergebnis, dass wir eine noch bessere Lösung für Neuenhagen gefunden haben", schreibt Janina Meyer-Klepsch. "Aber das ist nicht Verdienst einer Gemeindevertreterin, sondern Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mehrerer Fraktionen mit Vorhabenträger und Verwaltung ...", fügt sie an. Sven Kindervater (Linke), der auch als Bürgermeister kandidiert, hat sich per E-Mail geäußert: "Die Parteilosen, die CDU und die Linken haben gemeinsam den Druck entsprechend erhöht, so dass die Veränderungen erst möglich wurden. Eine Frau alleine hätte nur eine von 29 Stimmen im Gemeinderat gehabt. In Neuenhagen erreichen wir Veränderungen durch Teamwork und das haben wir nur geschafft, weil wir miteinander reden, uns zuhören und gemeinsam handeln", schreibt er.

In einer Pressemitteilung der Linken heißt es: "Vieles haben wir den konkreten Nachverhandlungen der CDU-Fraktion mit dem Investor zu verdanken ... Neben baulichen Fragen konnte ihre Fraktion (die von Corinna Fritzsche-Schnick/CDU/d. A.) auch ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde und eine Gewinnabschöpfung auf 20 Jahre durchsetzen."