Ein Mediziner, der sogar schweißen kann

Wriezen (MOZ) In der Praxis von Dr. Reinhard Förster in der Wriezener Krausenstraße herrschte am Mittwoch ein reges Kommen und Gehen. Dass ihm ein Dutzend Frauen dabei ein Ständchen sangen, war ungewöhnlich und für den Facharzt für innere Medizin eine Überraschung. Denn eigentlich hatten sie - Mitarbeiterinnen der Diakonie-Sozialstation in Wriezen und des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Märkisch-Oderland - ihm bei seiner Anfrage abgesagt. Hintergrund war ein ebenso launiger Auftritt in Nonnenkostümen zu seinem 66. Geburtstag.

Inzwischen ist der gebürtige Schönebecker, der mit seiner Frau und Bildhauerin Christiane Wartenberg in Ortwig lebt, drei Jahre älter und hat die Verantwortung für seine Praxis in die Hände von Judith Werner gelegt. Diese wird nun jedoch unter dem Dach des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am Wriezener Standort des Krankenhauses Märkisch-Oderland geführt und wird dorthin auch im Februar umziehen.

Judith Werner ist in Ernsthof aufgewachsen. Dorthin ist sie erst vor kurzem mit ihrem Mann und den beiden Kindern zurückgekehrt. Zuvor arbeitete sie in der Abteilung für Kardiologie an den DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick und lebte die Familie auch in der Hauptstadt.

Dass Reinhard Förster Mediziner mit Leib und Seele ist, schätzen sowohl seine Patienten als auch Kollegen. Er selbst schließt da unter anderem sowohl Mitarbeiter der Hauskrankenpflege als auch Physiotherapeuten ein. "Sie wissen wie die Hausärzte über die Patienten doch meist viel besser Bescheid als ich", erklärte er, der nach einer Zusatzausbildung seit acht Jahren auch in der speziellen ambulanten Palliativversorgung tätig ist.

Für Sterbenskranke und ihre Angehörigen werde er seine Arbeit als kooperierender Arzt im Oderbruch fortsetzen, erklärte er und findet, dass die Angehörigen in diesen Fällen beinahe wichtiger sind. Sie müssten begreifen, dass es in der Phase vor allem darum geht, was der Patient will.

Auch der Ambulante Herz- und Behindertensportverein hofft auf Försters weitere Unterstützung, wie Ernst-Wolfgang Schulz aus der Geschäftsstelle in Bad Freienwalde berichtete.

Wo bleibt da das Private? Schließlich gibt es drei Kinder sowie sechs Enkel und hofft seine Frau auch weiter auf sein handwerkliches Geschick - nach einer Kfz-Schlosser-Lehre vor dem Medizin-Studium kann er sogar schweißen! Und so schlägt Reinhard Förster vor dem nächsten Gespräch mit Besuchern noch schnell den Bogen zur Familie, aber auch zur Musik, zum Singen, zu den Instrumenten Flöte und Klarinette und zum Fahlberg-Chor.

In Wriezen niedergelassen hatte er sich im November 1993.