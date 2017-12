Ein Mal Gefängnis, zwei Mal Bewährung

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Mir tut leid, was ich gemacht habe. So etwas wird nie mehr passieren", sagt der 38-jährige Angeklagte am Mittwoch vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder).

Der schmächtige Mann gilt als Kopf der Diebesbande, die von Ende 2014 bis April 2015 Einwohner in Fürstenwalde und Umgebung in Aufregung versetzte. Er ist nun, am vierten und letzten Verhandlungstag, zu einer Gesamthaftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden und muss 9500 Euro zahlen.

Beim Prozessbeginn vergangene Woche Montag wurde der Gruppe noch vorgeworfen, an über 44 Einbrüchen in Fürstenwalde, Erkner, Grünheide, Storkow, Rauen, Spreenhagen, Bad Saarow, Zossen, Beeskow und Rangsdorf beteiligt gewesen zu sein. Viele der Anklagepunkte gegen den 38-Jährigen und seine beiden Verwandten wurden zwar fallen gelassen. Der Hauptangeklagte hat sich jedoch in 19 Fällen des Wohnungseinbruchdiebstahls schuldig gemacht. Seine Strafe setzt sich weiterhin aus gewerbsmäßiger Hehlerei und Computerbetrug zusammen. Das Gericht bezog auch eine noch nicht gezahlte Geldstrafe mit ein.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im April 2015 fand die Polizei Diebesgut wie wertvolle Flöten, Handys und Kameras. Dieses konnte, ebenso wie in Pfandleihhäusern hinterlegte Beute, den vorausgegangenen Diebstählen zugeordnet werden.

Die anderen beiden Angeklagten waren zur Tatzeit erst 20 und 16 Jahre alt. Deshalb verurteilte das Gericht sie zu Jugendstrafen von je einem Jahr auf Bewährung - die heute 23-Jährige wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in sieben Fällen, den jetzt 19-Jährigen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und zweifacher Hehlerei. Er muss außerdem 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Den Urteilen vorausgegangen waren die Geständnisse der drei Angeklagten und die damit verbundene Verständigung, dass das Gericht von einer Verurteilung wegen bandenmäßigen Einbruchdiebstahls absieht. Auf Verwarnungen der beiden jüngeren Angeklagten - wie von der Verteidigung vorgeschlagen - wollte sich das Gericht nicht einlassen. "Sie wurden erst einen Monat vor den Taten verurteilt", erinnerte die Vorsitzende Richterin Barbara Sattler den 19-Jährigen. Er und die beiden anderen standen bereits häufiger vor Gericht - etwa wegen Körperverletzung. "Ihre Lebenssituation ist nach wie vor recht ungefestigt", erläuterte die Richterin den beiden auf Bewährung Verurteilten die Entscheidung weiter.

Sie haben keine Berufsausbildung. Der 19-Jährige will allerdings Lagerfachkraft werden, die 23-Jährige möchte ihren Schulabschluss nachholen und eine Ausbildung beginnen. Beide wurden in Deutschland geboren, die Familie kam 1992 aus dem ehemaligen Jugoslawien. Dort wurde auch der Hauptangeklagte geboren.