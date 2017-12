Spatenstich für den Kita-Neubau

Anett Zimmermann

Lüdersdorf (MOZ) Die Vorfreude auf das neue Kita-Gebäude ist inzwischen riesengroß. Das wurde am Mittwochvormittag beim symbolischen Spatenstich deutlich.

Die Mädchen und Jungen aus der Lüdersdorfer Kita "Pusteblume" hätten eigentlich schon im September in den Neubau ziehen sollen, erinnerte Wriezens Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) am Mittwoch auf dem Baufeld, nachdem er die Jüngsten und alle anderen Anwesenden, darunter Stadtverordnete und Vertreter der Baufirmen, begrüßt hatte. Doch mit Blick auf eine mögliche Förderung von 80 Prozent durch Land und Bund sei die Verzögerung zu rechtfertigen, erläuterte Siebert noch einmal.

Die Baugenehmigung habe bereits seit Anfang Juli vorgelegen, aber die Bewilligung der Fördermittel sich bis in den Herbst gezogen. Dass diese über das Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" (KLS) überhaupt möglich wurde, habe Wriezen auch den beiden Ämtern Falkenberg-Höhe und Barnim-Oderbruch sowie der Stadt Bad Freienwalde als Mittelzentrum zu verdanken. Die drei Partner hätten dem Kita-Neubau in Lüdersdorf die entsprechende Priorität eingeräumt.

Unterdessen liege für den Weiterbetrieb der Kita eine Ausnahmegenehmigung vor, so der Bürgermeister weiter. Mit dem Spatenstich "als optisches Signal" wolle man an diesem Tag zeigen, dass der Neubau kein Weihnachtsmärchen ist. Mit ihm erweitere sich die Kapazität von zurzeit etwas mehr als 40 auf künftig 81 Plätze.

Besonders freue ihn, dass Dirk Möller von der Bad Freienwalder Planconcept GmbH im vergangenen Jahr den Prozess der Bürgerbeteiligung begleitet und damit dazu beigetragen habe, anfänglich bestehende Irritationen auszuräumen. In dem Zusammenhang hob Uwe Siebert hervor, dass vor allem Firmen aus der Region mit dem Bau beauftragt seien: die in Müncheberg ansässige TSU Tief-, Straßenbau und Umwelt GmbH für das Bauhauptgewerk, die Strausberger Tischlerei Götze für die Fenster, das Unternehmen Bernd Klemer aus Neurüdnitz für die Elektroinstallationen, die Firma Hans-Jörg Stahnke aus Küstriner Vorland für die Haustechnik und die Gerüstbauer Haß Pallmann aus Eberswalde. Hinzu komme die Firma Hansa Bauprofi Rostock für den Dachbau. Dass der Bürgermeister in diesem Falle kaum eine regionale Unterscheidung gemacht hatte, sorgte in der Runde kurz für zusätzliche Heiterkeit, denn Uwe Siebert machte auch auf den engen Zeitplan aufmerksam. Er hoffe, dass man den Kindern und Erziehern zügig die Hausschlüssel übergeben könne, die Arbeiten unfallfrei abgeschlossen werden und die Baukosten im Rahmen bleiben.

Die in der Kita vorbereitete "Zeitkapsel" nahm er bereits gern entgegen. Diese soll dann aber erst bei der Grundsteinlegung entsprechend platziert werden. Gabriele Kletke - Abteilungsleiterin Jugend und Familie beim Träger der Kita, dem Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt Brandenburg Ost mit Sitz in Frankfurt (Oder) - verriet, dass die künftigen Erstklässler bereits ganz aufgeregt seien und hoffen, dass sie den Einzug in das neue Haus noch vor ihrem Schulbeginn im Sommer miterleben. Sie dankte jetzt aber auch den Eltern, die ausgeharrt haben, und dem Erzieherteam um Kita-Leiterin Kathrin Müller für seine Arbeit. "Wir alle freuen uns auf das neue Haus."

Kaum war der Spatenstich vollzogen, übernahmen wieder Mitarbeiter der TSU das Baufeld. So soll bis Weihnachten der Bereich für die Bodenplatte 30 Zentimeter tief ausgekoffert werden. Für das Fundament selbst würden dann wenigstens einige Plusgrade benötigt, so Bauleiter Thomas Dittrich.